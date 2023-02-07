適逢2月4日農民節，新北市各級農會都會在立春前後辦理頒獎典禮及慶祝活動，蘆洲農會在今（7）日舉辦「112年農民節慶祝大會」，同時也向農業推廣有功人員頒發獎狀表彰傑出表現，其中農事研究班長葉桂幸也因積極推動秀英花復育，獲表彰殊榮；蘆洲農會表示，近年積極推動秀英花復育，希望在推廣農業之餘，也能將秀英的故事傳承到年輕一代蘆洲人的心中。

蘆洲農會今早舉辦的「112年農民節慶祝大會」，除了農業局長李玟出席外，立法委員林淑芬，新北市議員王威元、顏蔚慈也皆到場慶賀，蘆洲農會一樓也發放農民節紀念禮品，供農會會員排隊領取。

新北市農業局長李玟表示，感謝許多優秀的農友為農業的付出及努力，農業局更將秉持「新北市做大事－農業健康式／市」的理念，與新北市各地區農會共同來打拼，為市民朋友提供最優質的農產，建構農業、市民及生態共好的永續大健康環境。

李玟也大讚蘆洲農會獲獎無數，除了金融信用部分獲得「農金獎」以及得「最佳農業金融獎」，農業推廣也獲得「農業推廣金推獎」肯定，是新北市農會中唯一得獎的農會。

蘆洲區農會理事長李有奎表示，隨著都市轉型，蘆洲農業雖然逐漸減少，但是仍有許多農友積極參與農業推廣，農事研究班長葉桂幸更是農村女力絕佳典範，以自身農業生產專長，傳承四健會員農業生產耕耘技術，積極參與蘆洲在地秀英花復育工作，她也榮獲新北市推廣有功人員以及蘆洲農會農事績優人員。

香花產業是支持蘆洲早期經濟發展的重要產業之一，秀英、黃枝、茉莉、桂花和樹蘭的香味也是陪伴著蘆洲的在地長輩成長的熟悉記憶，近年蘆洲區農會積極復育秀英花，並擇定溪墘湧蓮活動中心公園作為秀英花復育基地，平時也會透過食農教育課程教導秀英花相關知識。