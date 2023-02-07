一名長期在北部工作的蔡姓婦人，多年來省吃儉用辛苦存了87萬現金，日前她扛著鉅款，獨自搭車返回屏東四重溪老家，卻在下車時，將整袋現金遺忘在車上，她下車後急如熱鍋螞蟻，立刻報警求助，警方獲報立刻致電客運公司尋找，幸運的在車上找到存放現金的背包，經婦人當面清點後確認一毛未少，讓她熱淚盈眶急忙向警員及客運司機道謝。

警方調查，日前恆春分局車城分駐所警員陳一平、董明坤接獲110報案，報案人蔡女士稱其搭客運下車時將背包放在車上忘記拿，背包內現金有70至80萬，十分著急。

婦揹87萬返國境之南，卻忘在公車上，經員警與司機協助幸運尋回。(戴志揚翻攝)

經警方到現場與蔡會合並安撫其情緒，了解狀況後，發現蔡女是從北部返鄉，將現金80萬餘帶在身上，在四重溪站下車時卻忘記將背包一同拿下車，警方立即致電屏東客運公司告知此事，並先請客運公司聯繫司機，確認背包是否還在車上。

客運公司清查後也立刻回電，表示背包仍在客運上，由於該班公車是開往旭海之班次，警方先請司機代為保管該背包，待該班客運返程至四重溪站時，再由蔡婦指認，最後警方陪同蔡婦取回背包，並在旁協助其清點，再由蔡婦確認清點後，背包內現金87萬元無短少。

蔡民表示背包內87萬元係在北部省吃儉用所存下，發現遺落在客運上時，心情十分著急且焦慮，好在警方熱心積極相助，才能順利取回背包且金額無短缺。

恆春分局分局長林明波表示，搭乘大眾運輸工具應注意隨身貴重物品，以免遺失或被竊等憾事，警員陳一平、董明坤主動積極、熱心幫助民眾，深得當事人感謝，有效促進警察正面形象，為民服務之舉足為同仁表率。