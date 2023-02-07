近期，大陸多地首套房貸利率不斷下行，首套房貸利率最低降至3.7％，與現今的房貸利息差持續擴大，引發「提前還貸」熱度上漲，相關話題頻頻登上微博熱搜。但從北京多家銀行網點瞭解，目前要辦理提前還房貸業務需要預約，排隊時長至少1個月以上，甚至還有他地傳出已排到10月份。也有大陸專家提醒，盲目跟風提前還貸並不可取，還是要看個人與當初房貸細則而定。

據大陸《都市快報》報導，存量貸款利率和新增貸款利率之間的懸殊差距。尤其前兩年買房的貸款人，多數扛著高利率，即便在LPR下調後，房貸利率仍達5個點。對比現在4.1％甚至更低的首套利率，不光是心理上的落差，還有每個月「多還」幾百元的月供壓力。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，提前還貸的原因主要集中在兩方面。第一是之前貸款的利息較高，購房者希望通過提前還貸來降低成本；二是去年理財產品波動較大，收益遠不及預期，房貸和理財之間的收益落差，讓一些購房者希望能提前還貸款。

他也建議，各地要把「房貸利率下調」與「房貸提前償還」間的關係做系統研究，從保護購房者權益角度積極為購房者減負。

對於提前還貸的利弊，多位業內人士表示，提前還款未必適合所有購房者，貸款合約細則約定差別很大、不盡相同，每位借款人實際資產情況也不一樣，真要提前還款要據自身需求來考量，不可盲目跟風。

但實際上銀行也有考量與壓力，某股份行個貸部門相關負責人透露，對銀行來說，房貸是項長期穩定生息的優質資產，如果提前還款量加大，會直接對利息收入產生影響，且對個貸經理來說，會導致後期放貸考績壓力增大。