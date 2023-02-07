美國前資深外交官、前助理國防部長傅立民（Chas W Freeman Jr）表示，美國上空的中國氣球事件，很可能是北京無心之失，但華盛頓的反應只是表明了兩國之間高度的不信任，以及美國未能進行富有成效的對話。

俄羅斯衛星通訊社報導，傅立民認為，「很可能這只是一個失誤，而不是那些在中國發射氣球的人的故意行為。美國對此歇斯底里的反應毫無理由地表明了相互不信任的程度。」

氣球事件引起華盛頓的強烈反應，美國國務卿布林肯取消訪問北京行程。對此，傅立民表示，根據兩國領導人最近在印尼峇里島會晤期間達成的協議，布林肯訪華原本應該表明「美國和中國可以進行對話，儘管存在分歧」。然而，他指出，「布林肯提出的計劃，包括討論烏克蘭問題，華盛頓和北京之間不可能對這些問題達成共識，也不會帶來積極的前景。」

傅立民指出，雖然此次訪問旨在盡量減少中美對抗，從而降低雙方發生武裝衝突的風險，但此前「華盛頓在科技戰爭中上緊了弦，並與菲律賓完成了反中基地協議談判」，「在這種情況下，取消布林肯北京之行向世界表明，華盛頓目前無法與北京進行富有成效的對話。」

傅立民強調，「這清楚地表明，拜登政府太軟弱，無法在一個極端兩極化的社會中對抗反對黨的批評」，他補充說「現在沒有理由認為美國對中國或其他國家的外交會變得更靈活。」

傅立民說，世界希望美國發展與中國的合作關係，並通過保持競爭來解決許多現有問題，「然而，我們所有人所目睹的只是美國無法達到這一水準」。

傅立民於1972年擔任美國總統尼克森訪問大陸期間的首席翻譯，後來曾擔任美國駐沙烏地阿拉伯大使、助理國防部長等職。