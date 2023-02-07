台中市南屯區彩券行6日凌晨發生搶案，警方循線追查，逮獲38歲洪姓犯嫌，調查發現，洪男疑因積欠賭債行搶，為了躲避追查，犯案前不但刻意變裝，得手後更將作案使用的機車丟棄，改搭計程車到桃園機場，製造出國後返台的情況，未料，他今天清晨從新加坡搭機返台即遭逮，將依強盜罪偵辦。

警方調查發現，洪姓男子積欠賭債，為了謀取金錢，4日凌晨先到該彩券行購買彩券，了解該彩券行晚間只有1名店員，有漏洞可鑽，事後並刻意走路回家；洪男犯案前還刻意到高鐵台中站附近偷竊機車，並先行變裝，之後騎著偷來的機車到彩券行行搶，搜刮櫃檯的20萬元財物後騎機車揚長而去。

行搶得手後，洪男將犯案機車及刀械、安全帽等丟棄在建國路、精誠南路附近，再改搭計程車到桃園機場，搭乘6日一早的班機到新加坡，蓄意以「斷點」方式躲避查緝，但他料想不到的是，警方持續抽絲剝繭，掌握其犯案行蹤後通報移民署發布境管，7日早上趁他搭機返台時逮獲他，並起出12萬多元贓款。