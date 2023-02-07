桃園同性情侶發生爭吵縱火3歲女童葬身火窟，2人嚴重燒燙傷。(呂筱蟬攝)

桃園市大溪區今天上午發生一起縱火1死3傷悲劇，30歲游姓女子與26歲鄧姓女子為同性情侶，與游女父母及游女3歲女兒同住，2人今天上午疑似因為感情因素發生爭吵，鄧女拿出預藏的汽油潑灑家具導致火警，火勢一發不可收拾，游女及鄧女先後自行逃出及被消防人員救出，游女父親接到女兒電話趕回家拿滅火器滅火，也被消防人員救出送醫，但3歲女童在屋內已明顯被燒死。

游女母親劉姓婦人蹲坐在火災現場，因痛失孫女且女兒還在醫院急救中難過的頻頻拭淚，她說，女兒和她一起在早餐店工作，2年前認識鄧女，2個人感情好後來鄧女也搬進家裡住，但之後朋友間和鄰居周遭難免會有閒言閒語，她也認為這樣不妥，去年底要求鄧女搬出家中，女兒和她近期也頻繁發生爭吵。

劉婦說，早上自己已在早餐店上班，不知道為何原因女兒和鄧女又開始吵架，沒想到後來接到電話說家裡發生火警，而老公早一步接到女兒電話說家裡失火了，要老公趕緊回家救孫女。附近鄰居則說，先是看到游女自己從屋內逃出，當時她還大叫「趕快救我女兒」，隨後鄧女才被消防人人員救出，而游父因為愛孫心切，也跑回火場中想救孫女，最後也被消防人員救出，沒想到3歲的孫女卻因為這場悲劇被燒死在屋內。

桃園市消防局出動33人及15輛消防車前往灌救，目前已知游女、鄧女兩人嚴重灼傷，游女全身90％面積遭2-3度燒燙傷，鄧女全身30％面積2-3度燒燙傷，詳細起火原因則有待警檢調查釐清。