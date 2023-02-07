40歲台語歌手方順吉今(7日)曬出身分證，承認和2007年結婚的「小獅」劉謹瑜已離婚兩年，劉謹瑜有著一張甜美臉蛋，被封為小陳德容，女方陪他走過窮困甚至負面新聞纏身的時刻，突傳離婚讓人錯愕。2020年夫妻倆還曾一起上節目分享早年意外「搞出人命」，但因為養不起只好選擇墮胎，劉謹瑜當時還相當倔強不肯吃止痛藥，在鏡頭前回憶時忍不住爆哭。

方順吉早年以一曲《翹腳髯嘴鬚》走紅，成名後卻陷入染毒風波，名聲全毀，但太太劉謹瑜一路不離不棄，兩人2007年共組家庭並生下3個孩子。2020年夫妻倆一起上節目《命運好好玩》，方順吉分享以前被稱作百萬童星，因上社會新聞沉寂了17年，就在全世界都遺棄他之際，劉謹瑜主動發訊息關心他，讓方順吉形容有如「天使降臨」。

方順吉回憶後來使盡全力追求劉謹瑜，兩人在一起不到一年就意外有了小孩，但方順吉當時工作、經濟條件都不穩定，方順吉父親便建議兩人「緩一緩」，讓劉謹瑜不得不選擇人工流產，拿到一顆墮胎藥和一顆止痛藥後，劉謹瑜說她覺得那就是一個生命，捨不得拿掉，為了讓自己完整的去承受那個痛，劉謹瑜落淚說：「我沒有吃止痛藥」，而方順吉聽聞後才知道這個太太藏了10年多的祕密。

方順吉浪子回頭追愛！超正美女妻子有幫夫運！台語童星出道30年，中年運大開叩關金曲歌王！夫妻同心揮別人生低潮！婚姻就是一場修行｜2020.09.07 (方順吉、小獅)

劉謹瑜說自己當時被痛醒，去廁所時看到一直流血，沒想到吃完後沒有排乾淨，又去動了一次手術，「我等於傷了兩次身體」，兩個月後兩人再度懷孕，而且是「一次就中」，讓劉謹瑜認為應該是上次離開的寶寶又回來了，但這次她鐵了心要把孩子生下來，更對方順吉說就算不結婚也沒關係，她可以自己養孩子，方順吉也被激到決定結婚，更對太太承諾：「我絕對不會讓你們母子餓到」，兩人才順利結婚，同甘共苦多年，未料今閃電宣布離婚訊息，讓粉絲相當不敢置信。

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