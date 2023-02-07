「醫者父母心」！童綜合醫院為就近服務居住在原台中市區的病人，特與佛教正德醫院進行醫療合作，落實醫療分級與雙向轉診。童醫院總院長童敏哲強調，期許未來藉由分級醫療與雙向轉診運作模式，提供病人無縫接軌的延續性照護，達到醫療資源有效運用及全面提升醫療照護品質。

童綜合醫院總院長童敏哲與佛教正德醫院執行院長戴翠凌，雙方共同簽署策略聯盟合作MOU。(童綜合醫院提供)

童醫院與正德醫院今天舉辦醫療合作策略聯盟簽約儀式，由童醫院總院長童敏哲與佛教正德醫院執行院長戴翠凌共同簽署MOU，代表兩院即日起展開醫療聯盟，雙方就醫療資源整合、醫療分級等進行合作；兩層級醫院各司其職，讓病人獲得最優質的醫療照護。

參加觀禮有衛生局副局長邱惠慈、衛生局醫事管理科技正洪巧蘋、立委黃國書、市議員劉士州、朱暖英，南屯區三厝里里長黃俊銘、南屯區同心里里長蔡寶秀、南屯區公所主秘連秋香等。

戴翠凌表示，該院是地區醫院層級，成立三年來，除引進最新檢查儀器，包括CT電腦斷層掃描、MRI磁振造影、3D乳房攝影等儀器，更增設科別，努力深化基層醫療服務，考量銀髮族及上班族需求；今年二月起還延長門診服務時段，期盼體現創辦人「常律和尚大德」醫助眾生的心願。

童醫院副院長吳肇鑫說，童醫院創院51年來，身為重度級急救責任醫院，在各項嚴重外傷處理、心血管急症、腦中風、各項癌症治療、達文西手臂精準微創手術、心肝腎器官移殖⋯等特色醫療，普遍獲得鄉親的信任。2018年起即響應健保署推動的分級醫療政策，積極與社區醫院及診所合作，成立垂直整合照護團隊，讓病人能依醫療專業建議接受分流及轉診。

吳肇鑫強調，這次與佛教正德進行醫療合作，目前先由泌尿科、骨科、神經內科、心臟內科與耳鼻喉科等五科專科醫師，至正德醫院進行看診支援，希望能夠就近服務住在市區的病人，促使病人能迅速妥善的接受到醫療照護，實踐醫療資源可近性的目標。