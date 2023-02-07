美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）表示，不排除中國可能在月球南極登陸，並將登月點宣稱為領土。他也認為，中方有必要提高相關訊息的透明度。

正在日本訪問的尼爾森，6日接受日本放送協會（NHK）的採訪。尼爾森提到，中國的宇宙開發進展迅速，他指出：「就中國一貫的行事方式來看，不能排除他們在月球南極登陸，並將登月點宣稱為己方領土的可能性。」尼爾森強調，必須與中國進行對話，溝通不可或缺。

報導指，兩年前，中國為建設自己的宇宙空間站而發射大型火箭，外界一度擔心火箭殘骸會掉落到地表。尼爾森以此為例指出，「他們（中國）極度貫徹保密主義，雖然應該進行更多的溝通與合作，但現階段他們並無此意。」尼爾森認為，中方有必要提高相關訊息的透明度。

美國NASA攜手日本與歐洲，正在合力推動2024年重返月球的「阿提米絲」（Artemis）計畫，希望再現當年阿波羅計劃的壯舉，將太空人送上月球。關於該計劃，尼爾森表示：「我們將再次登月，摸索在月球生活的可行性，為人類前往火星做準備。」