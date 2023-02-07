下周二（14日）將迎來西洋情人節，《靈匣網》運勢專欄指出，處女座、天蠍座、射手座、天秤座、巨蟹座在2月戀情會更加甜蜜，其中巨蟹座會讓伴侶更加認可他們的溫柔，甚至顧家的個性和忠誠使另一半相當滿意，也可嘗試給對方更多驚喜，製造生活當中的幸福感。

▍處女座

處女座在2月份的感情運勢上平穩許多，追求完美的他們在感情中會全心全意的付出，有時甚至會把對方放在比自己還要重要的位置，相對的付出也能夠被對方看到，雙方感情會進入一個舒適平和的階段。

▍天蠍座

有伴的天蠍座在2月的愛情總體運勢非常不錯，他們會更加用心關注另一半，無論是對方喜歡的還是感興趣的事情，都會默默記在心中，與戀人建立共同話題，同時愛恨分明的他們對喜歡的人表達愛意也很強烈，不過向來高冷的天蠍座並不會輕易顯露，這是他們需要去做出改變，才能和戀人保持長久關係。

▍射手座

射手座容易吸引異性，但在愛情裡過於自由散漫並不是什麼好事，畢竟沒有人能夠接受伴侶對自己的陪伴不夠，不過，在2月有伴的他們佔有慾開始增強，學會和對方分享情感上的感受或物質上的需求，不過須注意不可過度，否則易加重對方心理壓力，伴侶可能會一時無法接受他們的改變，會使雙方的關係手忙腳亂。

▍天秤座

天秤座的感情進入了一個相當穩定的階段，他們對另一半的要求很高，有時會全方位進行考察，所以選出來的都非常符合心目中欣賞的類型，善於察言觀色的他們在感情裡也能夠很好的和對方相處，不過一直擁有好人緣的他們，讓伴侶安全感不夠，但在2月開始他們會放入更多時間來陪伴另一半，雙方的感情也會進入一個更好的時期，天秤座要學會經營感情，才能走得更長久。

▍巨蟹座

巨蟹座2月的愛情運勢超級旺，眾所周知，他們相當顧家能夠讓另一半相當滿意，並給伴侶巨大的安全感，所以他們的愛情生活一直都比較順利。2月份伴侶會更加認可巨蟹座的溫柔，進入更舒適的相處氛圍之中，可嘗試去給對方更多的驚喜，一定會帶給生活更多的幸福感。