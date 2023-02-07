新北市從2021年8月起提供育兒津貼二胎加碼補助，新北市議員黃淑君揭露，相關補助作業繁複，甚至出現公文寄送疏漏，有符合資格的人沒有收到通知，補助權益受損。新北市教育局回應，「2至5歲育兒津貼及就學補助」申請作業流程係全國一致性規定，新制上路後，中央仍採舊案以原胎次（第一胎）認定，各縣市已積極請中央正視系統問題，家長如有請領金額與胎次不符情形，可至區公所辦理胎次異動。

黃淑君指出，根據2021年8月以前補助規定，第一胎育兒津貼2500元，第三胎3500元，相關系統上只能勾選「第一胎」、「第三胎」，至2021年8月第一次加碼，提高育兒津貼至3500元，並從第二胎加碼至4000元，第三胎加碼至4500元，系統才增加可勾選「第二胎」選項。2022年8月再進一步二次加碼育兒津貼補助，第一胎5000元，第二胎6000元。

有家長投訴自己育有雙胞胎，本來就有申請育兒津貼，但在2022年8月以後，補助加碼後，明明在符合資格名單中，相關行政作業卻沒有認定適用第二胎加碼補助，後來發現後，才經過繁複流程重新補申請。

黃淑君表示，因為補助沒辦法溯及既往，該名家長也沒有辦法要回原本少領的補助，類似的案例不知道還有多少，影響權益甚鉅。黃淑君指出，緊急召開協調會議後又發現，市府在申請補助的作業流程相當繁複，會因為家長選擇不一樣的托育方式，導致要不斷的重複申請，甚至也有公文漏寄情形，市民福利大打折扣。

教育局回應，「2至5歲育兒津貼及就學補助」申請作業流程係中央全國一致性規定，流程採實體或線上申辦方式皆可，案件經核定後各公所將寄送核定通知書予家長知悉核定結果。新制針對第2名子女加碼補助，各縣市於上路前積極向中央反應系統的胎次問題，惟新制上路後，中央仍採舊案以原胎次（第一胎）認定，由各區公所寄發核定通知書後請民眾依申復期限及程序辦理，此為全國一致性作法。

教育局補充，將持續於家長社群、教育局臉書及函文各幼兒園進行宣導，教育部亦於2021年7月製作育兒津貼新制內容的宣導單張，寄送0至6歲幼兒家長，以利民眾知悉政策資訊；針對2021年8月前舊案由戶政系統查調處理，各縣市已積極請中央正視系統的問題，以維護幼兒權益。