《鏡周刊》報導國家運輸安全調查委員會主委楊宏智將公務車用做私人用途、翹班泡湯等，行政院院長陳建仁今指示政風單位調查，楊則替自己叫屈，指周刊是看圖說故事，他願接受調查並把事實給攤出。

周刊爆料1月31日內閣交接的同時，楊宏智卻搭乘公務車到保養廠，陪同妻子進保養廠檢修。另被拍到上班時間到宜蘭泡溫泉，或與友人聚餐。報導曝光後，行政院表示已指示政風單位進行調查。

楊宏智向本報回應，報導大多為看圖說故事，他確實在1月31日前往保養廠，但只停留了3分鐘左右就離開，他不知道這是不是個問題，認為是媒體的看圖說故事。

另指控他前往宜蘭泡湯，楊宏智說自己回頭檢視了行程，當天他是到宜蘭參加論壇，又去看了運安會的運工中心，回程時讓司機休息一下，他也出來舒展筋骨，前後約2、30分鐘，但否認去泡湯一說，「誰會只泡30分鐘」。

面對政風單位調查，楊宏智表示，會提供資料釐清，把事實呈現出來。