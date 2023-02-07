喜歡吃櫻桃的民眾要注意，食藥署今日公布最新邊境不符合規定食品，赫然發現有9批共123.09公噸的智利櫻桃含有農藥賽安勃殘留，全數依食安法農藥殘留容許量標準規定辦理退運或銷毀，此外日本草莓今又檢出2批違規，不過食藥署指出，與前一產季相比本季日本草莓違規情事已有大幅減少。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，今公布的9批智利櫻桃違規，都是驗出農藥賽安勃，根據現行農藥殘留容許量標準，賽安勃是國內准用的殺蟲劑，但僅開放用於瓜果類、瓜菜類、茶、梨、蘋果等五類作物，而櫻桃並不在開放名單中，因此依規定就是不得檢出。

陳慶裕指出，自去年11月智利櫻桃產季開始，我國邊境檢出櫻桃不合格情事就大幅上升，連同今日違規的品項已累計18批違規，其中有15家業者為累犯，目前除已將智利櫻桃的查驗比例提高至百分之百逐批查驗，也會評估是否比照日本草莓去函智利詢問違規原因。

日本草莓部分今則驗出2批由梅村水菓有限公司引進的奈良草莓，因驗出農藥賽安勃0.03ppm遭攔下，陳慶裕表示，截至目前本產季共累計11批草莓違規，與上一季的39批不合格相比，日本草莓的檢出情形已有改善，不過食藥署仍會維持百分之百的查驗至3月31日止。

今天邊境食品不合格清單中，還包含印尼BON CABE辣椒粉、義大利松露、韓國鮮大白菜、新加坡冷凍翻車魚腸等食品，其中BON CABE辣椒粉因驗出農藥環氧乙烷，已屬第二次違規，目前已針對業者提高抽驗比例至20－50％。