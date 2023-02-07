「遠哲台塑科學營」在雲林縣麥寮鄉登場，就地取材蚵殼也成教材。（張朝欣攝）

台塑企業「遠哲台塑科學營」7日於雲林縣麥寮鄉麥寮高中登場，安排活潑、多元的科學實作課程，培養國小學生對科學的興趣，90名學生在大專院校學生帶領下，藉由實作課程了解科學與生物學，連雲林沿海盛產的牡蠣也成為「蚵學」教材，學生們不但學到如何化廢為寶，也對永續發展有進一步認識。

「遠哲台塑科學營」由台塑企業、彰化師範大學、遠哲科學教育基金會共同主辦，虎尾科技大學、麥寮高中協辦，開放設籍雲林縣的國小學生報名，90個名額吸引300餘名學生報名，除了課程新穎，還有堅強的教學陣容，教師們有大學教授、專家學者與遠哲基金會成員，每6名國小學生由1名大學生帶領，扎實傳遞課堂知識。

台塑企業表示，「遠哲台塑科學營」於2022年寒假在虎尾科大首次舉行，學生與家長反應熱烈，因此決定今年持續辦理，選定在雲林沿海麥寮鄉舉行，方便偏鄉學生就近參與，度過不一樣的寒假。

課堂內容包括磁學、空氣動力學、力學、生物學等，以日常生活角度切入，讓學生們學以致用，例如以沿海常見的牡蠣為教材，看似無用的牡蠣殼經過加工，不但能製成文創產品、有機肥料，台塑企業更利用牡蠣殼製成抗菌殼粉，學生們從中了解物盡其用、資源回收、永續發展的相關理念。

台塑企業指出，近年來在雲林持續辦理多項科學教育相關活動，主要是秉持與地方共生共榮的精神，提供學生更多學習管道，盼能讓科學精神向下扎根，活動也結合了環保議題，鼓勵學生增進知識之餘，也對自己的生活環境多一點關心。