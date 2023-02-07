江興鍛1月合併營收1.49億元，年減32.85％。江興鍛主管表示，江興鍛營收係依據前一個月生產出貨數字認列營收，去年12月大陸防疫封控解封後，大陸客戶因員工染疫而停工、減產，是江興鍛1月營收減少的主因。
江興鍛主管指出，農曆春節長假，工作天數減少，1月出貨減少，江興鍛2月營收也受影響，2月營收可能與1月相當，3月出貨及營收會慢慢恢復正常，今年營運目標是營收追求成長。
江興鍛壓受大陸去年12月中防疫封控解封後，造成大陸日系汽車廠及零件業客戶因員工確診人數急遽攀升而停工、減產影響。江興鍛表示，江興鍛係依前一個月銷售出貨，認列營收，去年12月出貨減少，致使1月營收下滑，2月可望與1月相當。
江興鍛1月合併營收1.49億元，年減32.85％。江興鍛主管表示，江興鍛營收係依據前一個月生產出貨數字認列營收，去年12月大陸防疫封控解封後，大陸客戶因員工染疫而停工、減產，是江興鍛1月營收減少的主因。
江興鍛主管指出，農曆春節長假，工作天數減少，1月出貨減少，江興鍛2月營收也受影響，2月營收可能與1月相當，3月出貨及營收會慢慢恢復正常，今年營運目標是營收追求成長。
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