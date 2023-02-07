江興鍛1月合併營收1.49億元，年減32.85％。江興鍛主管表示，江興鍛營收係依據前一個月生產出貨數字認列營收，去年12月大陸防疫封控解封後，大陸客戶因員工染疫而停工、減產，是江興鍛1月營收減少的主因。

江興鍛主管指出，農曆春節長假，工作天數減少，1月出貨減少，江興鍛2月營收也受影響，2月營收可能與1月相當，3月出貨及營收會慢慢恢復正常，今年營運目標是營收追求成長。

華新1月營收 創同期次高
南電 1月營收年減逾2成
圓展、圓剛1月營收雙減 減幅逾3成
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