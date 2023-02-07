信邦深耕MAGIC多年，且全球化布局奏效，推升公司業績自2009年起連續13年改寫歷史新高紀錄，今年1月雖然逢大中華區農曆年長假，但信邦每年於第4季產業淡季時提前生產，讓公司1月合併營收未受1月大陸廠實際工作天數較去年同期少一周影響，加上醫療、汽車、綠能及工業應用等產業銷售持續成長，信邦1月合併營收為27.56億元，月成長4.16%，年成長17.12%，為歷年同月新高。

藉由併購強化產品與研發技術、取得客戶及布局全球是貿聯-KY過去7年營運重要策略，貿聯-KY分別於2016收購香港城鉞(Spinneret Broadway)、2017年收購Leoni電器事業、2018年收購專注資料中心的大陸Teralux、2020年收購新加坡商Speedy Industrial，以及2022年收購Leoni工業應用事業(INBG)，擴大了貿聯-KY產品及客戶版圖，尤其是2022年併購INBG後，不僅增加了ASML、西門子、飛利浦等過去沒有打入的歐洲大廠客戶，INBG的特殊產品也增強了貿聯-KY在半導體、醫療及新能車等產品線，成為公司業績高成長主要推手。

受惠於整體銷售上升，貿聯-KY 1月合併營收達40.76億元，月增1.63%，年成長26.9%；約當1.3388億美元，月增2.84%，年增15.31%，創下歷年同月新高。

就各產品來看，半導體工業用線束出貨量從去年12月的低點回升，資訊用線束雖然周邊設備出貨量仍舊疲軟，但數據中心出貨量恢復，車用線束雖然農曆新年假期電動汽車出貨量下降，但傳統汽車出貨量回升，至於電器用線束因農曆新年假期導致總工作日減少

由於歐洲和北美的年終假期過後整體出貨量上升，INBG占總營收比重約44%。

展望今年，信邦董事長王紹新表示，雖然大環境不明朗，但公司因新產品新客戶，可望維持兩位數成長，公司以長期毛利率在25.5%為目標。

貿聯-KY董事長梁華哲表示，雖然IT產業比較不好，上半年會比較辛苦，但數據中心、工業、高價值電器及新能源運輸4個事業群都相對穩定，今年營運可望逐季成長，公司力拚今年營運較去年兩位數成長，再創歷年新高。