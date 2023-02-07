男子楊鴻儒因認為陳姓友人的楊姓女友經濟優渥，意圖追求，2015年間迷昏陳男，將活人塞入鐵桶後丟棄中橫山區，導致陳因窒息死亡。之後又以相同手法殺害因賭博有糾紛的賴姓男子。台中地院一審及二審均判處2個死刑，最高法院審理時，認定原審未認定遺棄屍體罪罪刑，因此發回更一審，殺人部分仍維持仍判2個死刑。

判決指出，楊鴻儒（67歲）與陳姓死者相識多年，他認為陳男的楊姓女友經濟優渥，決定對楊女展開追求，而陳男是阻礙，2015年6月27日、假借要載陳男去南投訪友，竟趁機以安眠藥迷昏陳、接著將人塞入綠色鐵桶後將桶蓋拴緊，並連繫不知情者協助丟棄陳男於中橫山區，導致陳因窒息死亡。

同年7月，與楊男打麻將認識的賴男懷疑楊男設局詐賭，2人多次發生爭執，賴男還曾阻撓其他賭客進場打牌，楊男懷恨在心、便以相同手法邀約賴男到台東旅遊，期間趁機迷昏賴男後將人裝桶丟棄，致賴男死亡。

台中高分院審理後認定，楊男視他人生命如草芥，手法駭人聽聞、思慮縝密，在出庭時仍否認犯行，且未與被害人家屬且尋求諒解，且經專業醫院檢查後報告，清楚顯示定楊男具有反社會人格、具侵略與攻擊性，再社會化及矯正可能性低，駁回其上訴，仍維持2個死刑判決。