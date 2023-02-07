24歲的日本女星橋本環奈因甜美臉蛋與迷人笑容，而獲得「千年一遇美少女」的封號，她也因此人氣爆紅，廣告、代言、戲約不斷。但近日她與生田斗真、濱田岳等人一同出席新電影《湯道》記者會時，卻被網友發現「顏值崩壞」，立即在網路上掀起話題。

即將於2月23日所推出的全新電影《湯道》找來了知名男星生田斗真、濱田岳及橋本環奈共同主演，讓不少影迷相當期待。而在6日的電影記者會上，3位主要演員也受邀出席，其中，橋本環奈一上台就特別受到矚目；只見她穿著一件白色的花卉長洋裝盡顯溫柔女人味，但當鏡頭拉近臉部特寫時，不僅黑眼圈有點深，臉上也多了不少紋路，即使露出招牌燦笑仍看起來十分憔悴、疲累。

網友看到特寫近照後也被嚇壞，紛紛表示「OMG」、「美女少喝點酒吧」、「這狀態都像40多歲了，老太快了」、「仙女顏值崩壞了」、「這是我認識的美少女嗎？」、「她發生什麼事了」、「這狀態…….」、「她是不是昨晚剛喝酒？看起來也太憔悴」、「她不是才23歲嗎？」、「美女不要太累了」、「這生圖真驚悚」，但也有人認為「是髮型的問題吧」、「是拍攝角度不對嗎？」意外引發熱烈討論。

據了解，橋本環奈除了顏值受到熱烈討論外，私下的感情生活也備受矚目。去年10月她便被日本媒體爆料，與24歲男星中川大志正在熱戀而且疑似同居，雖橋本環奈曾在受訪時回應「我一個人住」試圖澄清同居謠言，但之後仍被拍到中川大志結束工作後直奔橋本環奈的高級豪宅中共度浪漫聖誕節。