美國空軍擊落陸間諜氣球的對話錄音

美國空軍F-22「猛禽」（Raptor）隱形戰機4日在全球矚目下，於南卡羅來納州外海發射飛彈，擊落在美國領空飛了好幾天的中國高空氣球。

據《動力》（The Drive）網6日報導，在這次受各方高度關注的任務中，一段從當地時間下午2:02開始，長達24分鐘的實況錄音曝光，讓我們得以身歷其境，了解其中詳情。

例如，當F-22從距離氣球約5英里（約8公里）外發射AIM-9X飛彈時，戰機是以1.3馬赫的速度飛行。此外，由於氣球爆裂時，許多殘骸以不同的速度四散紛飛，很可能對下方的飛機構成危險。

而在這段錄音中，主要的代號分為別為：代表擊落氣球F-22戰機的FRANK01，還有它的僚機FRANK02。至於會有這呼號，是在向第一次世界大戰的王牌飛行員法蘭克‧路克二世少尉（Frank Luke, Jr.）致敬。他在大戰期間，共殲滅了14個德國氣球和4架戰機，成為名聞遐邇的「亞利桑那氣球剋星」（Arizona Balloon Buster）。

至於HUNTRESS所代表的，是從紐約羅馬（Rome）控制這次空中任務的美國空軍東部防空區（Eastern Air Defense Sector，EADS）。而EAGLE01是F-15C戰機，EAGLE02則是它的僚機。這兩架F-15戰機負責支援兩架F-22，並利用它們的「狙擊手」先進目標標定莢艙（SNIPER ATP），記錄了擊落資料，並標定殘骸墜落的區域，好從海域撈回。

另外TIGER09所代表的，是美國海軍的P-8A「海神」（P-8A Poseidon）反潛巡邏機，最後TOI所代表的，則是特定目標（Target Of Interest），也就是中國間諜氣球。

美F-22戰機擊落陸高空氣球 北京抗議

而《動力》網選取了部分錄音對話，當時FRANK01燃料快要用完，但既必須趁氣球距離大西洋海域夠遠加以擊落，才不至於對旁觀者和財產造成危險，又要趁它進入國際空域前動手，才能名正言順。此外，它還必須盡可能達成氣球殘骸落在美國領海內的目標，好合法撈回，而最佳位置大約在出海6—8英里（近10—13公里）處。

FRANK01: 我建議我們先飛回加油機加滿油……然後我們讓加油機移到射擊線以南約40英里（約64公里）的地方，目前射擊線在1-3-0。

接下來約20秒，FRANK01和HUNTRESS不斷就KC-135「同溫層」（Stratotanker）加油機的位置溝通。

HUNTRESS：你問的是威士忌（Whiskey）137，還是威士忌122射擊線？（威士忌在這裡代表的是大西洋領空）

FRANK01：我們可以根據甚麼最容易來調整，但現在我會建議，採取剛好穿越177的 1-4-0 的攻擊航向。

HUNTRESS：威士忌137已淨空。

FRANK01：都知道了。從顯示器來看，在1-4-0攻擊航向上的是威士忌122。應該很容易。

接著FRANK01和EAGLE01溝通並協調彼此的位置。

HUNTRESS：FRANK01準備行動……奉命開火……距離岸邊約6—8海里處使用AIM-9X。

HUNTRESS：FRANK01，是HUNTRESS，首選 AIM-9X，授權也可以用其他彈藥。傾向在距離海岸6—8海里，6—12也獲得授權。

美國空軍東部防空區在過程中不斷和飛行員溝通，告訴他們氣球在64,000英尺（19507公尺）高空，航區已淨空，他們可以用AIM-9X攻擊，但如果有必要，也可以使用其他武器，並在距離海岸6—12英里（近10—20公里）處擊落目標。

EAGLE02：EAGLE02在飛向東方3-5-0的目標下方。

HUNTRESS：這是HUNTRESS，要是你設法避開人口稠密區，授權以超音速飛行。

EAGLE01：EAGLE01緊盯。

EAGLE02：因為我們飛得遠比它低，雲層很多，所以我們得離得遠一點。