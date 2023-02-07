2019年台灣同婚專法通過後，更多人開始正視性別認同，並勇於表達自己，根據醫師觀察，這幾年跨性別的平胸手術諮詢頻率大幅提升。整形外科醫師提醒，平胸手術是不可逆的，由於移除胸部脂肪和乳腺組織，將失去哺乳能力，務必考量未來生育需求再做決定。

一名30歲女性樂手，過去曾因中性的穿搭及外型受到周遭不理解的眼光，她希望能突破性別限制、讓自己的內心不再受限，於是決定向醫師諮詢，希望能透過平胸手術讓自己更勇於邁進音樂理想。

整形外科醫師陳承謙表示，通常女性諮詢相關手術分為兩種情形，一是因為胸部過大產生下垂，造成生活困擾，想要透過「縮胸手術」縮減胸部罩杯；另一種則是「平胸手術」，通常是跨性別族群希望能擁有像男性一樣平坦的胸部，加強自己的性別認同，更能拋開束胸，帶來生活上的輕鬆自在感。

陳承謙說明，平胸手術須將胸部脂肪、乳腺組織移除，是不可逆的，若後悔想要重拾胸部，只能植入假體隆乳，但仍會失去哺乳能力；整形外科醫師在施作平胸手術前，都會再三確認其性別認同的堅定程度，以及日後是否可能生育，避免因衝動影響未來的計畫。

陳承謙指出，平胸手術不會影響荷爾蒙，但若手術過程中因為醫師經驗不足，可能造成脂肪保留過少，導致皮膚壞死，則須另外執行植皮手術；建議先諮詢專業合格的外科醫師，了解平胸手術的相關衛教知識，再審慎考慮自身需求，讓手術進行得安全又不後悔。