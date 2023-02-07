中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清6日主持召開中央政法委員會全體會議，強調要深入貫徹習近平法治思想和總體國家安全觀，旗幟鮮明講政治，真抓實幹見實效，扎實做好全年各項工作。會議並聽取春節期間安保工作情況彙報，研究部署全國兩會安保工作。

會議指出，政法機關是黨領導下的政治機關，要旗幟鮮明講政治，嚴明政治紀律和政治規矩，堅定擁護「兩個確立」、堅決做到「兩個維護」，堅決落實黨對政法工作的絕對領導，堅決做到對黨絕對忠誠、與黨同心同德，堅決同以習近平為核心的黨中央保持高度一致、絕對一致。要在政法領域推動全面從嚴治黨向縱深發展，著力鍛造政法鐵軍。

會議強調，要增強政治敏銳性和政治鑒別力，以時時放心不下的責任感，提高維護社會政治大局穩定特別是政治安全的能力。要加強社會治理，運用法治思維和法治方式推動矛盾糾紛排查化解。要大興調查研究之風，加強政法領導幹部政治學習和專業培訓，提升履職能力。