台南市長黃偉哲臨時取消行程，與監察院長陳菊、高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米等人，一起陪同副總統賴清德前往佛光山弔唁星雲法師。（市府提供／洪榮志台南傳真）

星雲大師圓寂，享耆壽97歲。台南市長黃偉哲原訂8日下午前往弔唁，但今天臨時取消上午的行程，與監察院長陳菊、高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米等人，一起陪同副總統賴清德前往佛光山弔唁，感念星雲大師對台灣社會及宗教界的貢獻，也相信星雲的精神常在，佛光山也會持續成為台灣公益與佛法的重要力量。

黃偉哲指出，對於星雲大師的離世，他感到十分不捨及懷念，儘管這是台灣社會的一大損失，但大師的精神常在，也期待佛光山持續成為台灣公益佛法的重要力量，繼續做安定社會的重要支柱。

黃偉哲還認為，星雲大師是佛教的一代宗師，在佛光山宣傳人間佛法，並推廣社會教化，施行社會公益數十年，幫助求道者及迷途者找到方向，讓許多社會弱勢得到救助，可以說是社會的一盞明燈。台南市民及全台人民除了追思這位偉大的宗教家，也希望能夠跟隨大師的腳步，對福國利民的事情做出更多付出與貢獻，讓社會與世界更美好。

市府表示，星雲大師一手創立佛光山，畢生努力弘揚佛法，佛光山也致力於社會服務，時常參與台南的社會公益活動、關懷弱勢，曾於2021年新冠肺炎疫情嚴峻之際，捐贈2座智慧防疫消毒門給市府，保障洽公民眾及市府員工的健康。市府將延續星雲大師的精神，持續關懷弱勢族群，讓台南更美好。