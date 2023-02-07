三重警方2日時接獲線報，指出有間天九牌賭場隱身在民宅地下室，警方經多日收蒐證後，在5日凌晨1時許持搜索票展開攻堅，當場逮捕負責人及賭客共14名，並在現場查獲百萬的賭金，其中警方在破門攻入時被一名賭客發現，對方立刻拔腿就跑，但最後還是被警方追上逮回。

據了解，賭場負責人53歲林姓女子為掩人耳目，特地挑選在擁有隔音良好及多處出入口的民宅地下室作賭場據點，外門還裝上監視器以隨時查看外界動靜，由於動線良好且地處隱密，吸引許多賭客上門。

三重警方日前接獲線報後，隨即派遣警力埋伏蒐證，在5日趁林女警覺心放鬆之際，持新北地方法院核發之搜索票破門攻堅，一舉破獲這間天九牌賭場，當場逮捕林女及賭客共14名，現場查扣賭資174萬7400元及抽頭金1萬500元，另外還有監視器4支、天九牌賭具等。

其中警方在破門之際，有賭客偶然發現大批警察出現，嚇得他立刻拔腿向外就跑，企圖鑽進巷弄甩開警察追捕，不過沒跑多久便遭警方逮回；全案賭客13人依違反社秩法第84條裁處，而林女則依違反刑法聚眾賭博罪嫌移請新北地方檢察署偵辦。