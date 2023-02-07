法新社報導，歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）發言人今天說，米歇爾已邀請澤倫斯基參加歐盟「未來一場峰會」。

發言人推文指出，澤倫斯基受邀「親自參加」布魯塞爾一場峰會，但基於安全因素，「不會提供進一步資訊」。

歐洲議會（European Parliament）消息人士表示：「預定在2月9日星期四召開特別全體會議，屆時澤倫斯基可能會出席。」

兩位不同的議會消息來源不具名證實這項邀請。

歐盟27國領袖9日將齊聚布魯塞爾出席預定的峰會，若澤倫斯基果真成行，將是俄羅斯近1年前入侵烏克蘭以來，他首次訪問歐盟總部所在地。

俄國去年2月24日發動全面進攻後，澤倫斯基迄今僅出訪一次，也就是去年12月前往華府。

歐盟官員說，尚未正式確定澤倫斯基將會來訪，他的行程也嚴格保密。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1120207