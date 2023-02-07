路透社報導，救難人員今天清晨抱著伊斯梅爾（Raghad Ismail），毫髮無損地把她從敘利亞城市阿薩茲（Azaz）的廢墟中救出。一名負責照料她的叔叔說，伊斯梅爾的兩名手足和她身懷六甲的母親都在這起災難中過世了。

伊斯梅爾獲救後，坐在地墊上吃麵包，供熱器和身上的毯子幫她驅散了冬天的寒冷。

這名自稱叫胡薩姆（Abu Hussam）的叔叔告訴路透社：「（伊斯梅爾的）父親可能後背骨折，小女兒沒事，但他懷孕的妻子和5歲及4歲的大女兒和兒子都丟了性命。」

胡薩姆說，住在這棟建築裡的另一戶人家，母親和3個孩子都已獲救。

在敘利亞長達11年的內戰期間，伊斯梅爾一家在敘利亞中西部哈瑪省（Hama）城鎮莫瑞克（Morek）流離失所。鄰近土耳其邊境的小鎮阿薩茲由敘國反對派控制。

這起地震已在敘利亞反抗軍控制區造成約430人死亡，在政府軍控制區至少奪走530條人命，在土耳其則有1600多人罹難。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1120207