台北喜來登館內米其林二星餐廳請客樓攜手全球威士忌領導品牌The Macallan麥卡倫，於三月份舉辦4場品酩晚宴，每套3,980元可享用「八道式星級饗宴」，與威士忌愛好者不可錯過的麥卡倫年度限量系列〈阿拉比卡之旅〉，以及三款經典雙雪莉桶系列各30ml和一杯麥卡倫經典調酒。〈阿拉比卡之旅〉是麥卡倫首席釀酒大師Steven Bremner為探索威士忌全新領域，向無窮精妙的咖啡世界致敬，邀請五位世界知名咖啡匠人，齊力釀造出以咖啡風味為靈感的單一麥芽威士忌，為相當珍稀的年度限量發行版。即日起限量開放預訂，凡兩人以上同行即有機會收藏市面上絕版的〈阿拉比卡之旅〉乙支。

以川揚料理聞名的台北喜來登請客樓餐廳，連續五年奪下《米其林指南》二星餐廳殊榮，擅長將簡單食材以精細刀工及創意發揮的功夫小菜，是請客樓最名聞遐邇的代表，本次與全球單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫強強聯手，於三月份期間每週二推出八道式米其林餐酒晚宴，每套 3,980元+10%。由請客樓主廚許宏德以細膩刀工打造「悅迎臻品六彩盤」招牌小菜組為晚宴揭開序幕，選以富含膠質花膠入饌的「雲腿濃湯燉花膠」潤喉、感受濃郁滑順口感。「燒酒龍蝦麻油飯」以純正黑麻油爆香老薑所煸出的迷人薑香後，將麥卡倫威士忌入菜，待酒氣揮發後再加入越光米拌炒，以及肉質彈牙的迷人鮮美龍蝦入饌，讓麻油香、香甜海味與酒香完美融合呈現絕妙滋味。

主餐則獻上主廚精挑細選的海陸雙饗料理，「泡椒酸湯海鱸魚」充份吸收椒麻酸香的魚肉搭配甜味苦韻交織的威士忌滋味，在嘴中達成猶如交響樂般的平衡與圓融。「薏仁脆皮遼參」有別於一般遼參以紅燒、蒸煮，許宏德主廚以中國東北遼參大秀細膩的酥炸功夫呈現薄脆外皮，外酥內軟口感結合威士忌的醇厚香氣，為品酩體驗昇華一個層次。「蘋果木煙燻和牛頰」嚴選澳洲頂級和牛頰肉，口感扎實略帶煙燻香氣，佐搭威士忌啜飲，兩相結合反而更加輕盈爽口，體驗前所未有的感官饗宴。餐後再享用「酒釀芝麻湯圓」，微微酒香中散發出芝麻甜味、甜而不膩口，讓品酩體驗留下令人難以忘懷的優雅餘韻，為餐酒晚宴畫下完美句點。

請客樓X麥卡倫〈阿拉比卡之旅〉品酩會將能品飲四款單一麥芽威士忌，麥卡倫Harmony Collection年度限量系列〈阿拉比卡之旅〉以被譽為咖啡發源地的衣索比亞所種植出的阿拉比卡咖啡豆作為靈感來源，取其前中後味的細膩層次注入頂級佳釀，在黃金泡沫的色澤下能感受到提拉米蘇、杏仁與橡木甜香氣味，以及綿長甘甜的深焙咖啡尾韻。麥卡倫經典雙雪莉桶系列，是以熟成於美國白橡木與西班牙紅橡木雪莉桶，風味相互交織，釀造出一系列完美融合香草與淡淡香料氣息的威士忌，〈麥卡倫 雙雪莉桶12年〉以超乎想像的成熟風味著稱；〈麥卡倫 雙雪莉桶15年〉擁有奶油糖金酒色的溫潤和諧特性；〈麥卡倫 雙雪莉桶18年〉感受溫潤橡木辛香更顯優雅風味。

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