2023年首場國際客座調酒師盛宴即將於台北隆重登場，寒舍艾麗酒店、CE' LA VI Taipei與知名酒吧KOR Taipei，三方攜手邀請在日本調酒界享譽盛名的雞尾酒調酒師（Mixologist）南雲主于三（Shuzo Nagumo）來台一展絕頂技藝。專精分子調酒的南雲主于三將以旗下榮獲2022年亞洲50大酒吧殊榮的「memento mori」酒吧調酒為概念，2月14日至2月16日期間至三方進行「分子調酒師快閃客座」。當中2月16日晚間將至寒舍艾麗The Terrace大廳酒吧展演四款創作分子調酒，搭配酒吧設計的佐酒小食拼盤，每組2,500元+10％，僅限30組，以及四款限量經典調酒每杯450元+10％。訂位採預約制，席次有限。

擁有二十餘年豐富歷練的南雲主于三，在日本調酒界有著引領潮流的崇高地位，受到英國著名調酒師Ben Reed暢銷著作《Cool Cocktails》的影響，一頭栽入分子調酒的廣大世界，特別前往英國倫敦Hotel Metropolitan內的Nobu London學習，並遊歷歐洲探索精彩的異國酒吧文化，之後更創立「Spirits&Sharing.inc」公司，運用各種新穎器具與現代調酒技法，將食材元素解構並重新組合，創造出極富魅力的新式分子調酒。目前擁有五間獨具特色的酒吧，以及集結各式特殊酒款與酒器的質感選物店，亦出版多本調酒相關的書籍；此外，更受到眾多頂級品牌與企業的高度青睞，量身打造專屬酒款與餐飲服務。

「雞尾酒調酒師」一詞象徵著突破既有框架、探尋更深一層的調酒工藝。南雲主于三先生十分擅長將烈酒結合不同的食材，透過再蒸餾（Redistillation）的繁複費時工法，歷經無數次的試驗，方能精準掌握比例與製程，激盪出獨一無二的嶄新風味。例如將伏特加揉合鵝肝後再蒸餾出的無色酒液，味道更加自然柔和，顛覆一般人對酒的想像空間，也更加奠定其於調酒界的影響力。身為公司創辦人兼執行長的他，現今已鮮少於公開場合調酒，本次將親臨寒舍艾麗The Terrace大廳酒吧進行一日快閃客座，特以可可與植物為主題的memento mori酒吧酒單為概念，親手搖製四款創作調酒Los Cabos、Cacao Pulp Fizz、Million Set與Floralia，以及四款經典調酒Side Car、Gin Fizz、Rosita與Aviation，賓客將可一睹大師的迷人風采，窺探分子調酒的神秘面貌。

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