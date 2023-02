土耳其南部6日7.8強震至今釀成土耳其、敘利亞兩國超過4300人罹難、將近2萬人受傷,為何土耳其此次地震災情慘重?專家表示,除了規模大、震央靠近人口稠密城市之外,土耳其南部已經超過200年沒有大地震,當地人缺乏準備、耐震的基礎建設不完善也是主因,尤其許多大樓出現「鬆餅式倒塌」,顯示建築本身無法吸收震度。

土耳其6日大地震,許多建築不堪一擊,垂直倒塌。

綜合美國有線電視新聞網(CNN)、土耳其南部靠近敘利亞地區6日清晨爆發規模7.8強震,震源深度不到18公里,後續再面臨7.5大地震襲擊,自主震以來,至今已發生至少上百起規模4.0以上餘震,土耳其當地已有2921人喪命、15834人受傷,敘利亞則有1451人罹難、3531人受傷,兩國罹難人數至少達4372人,將近2萬人受傷,光是土耳其,已經有超過5600棟建築倒塌。

為何土耳其此次地震死傷慘重?英國廣播公司(BBC)分析,除了地震規模7.8是大地震外,此次斷層帶長達100公里,導致斷層帶附近建築物嚴重受損,另外震央靠近人稠密的南部大城加濟安泰普(Gaziantep)也是原因之一。

土耳其6日發生規模7.8大地震,造成數千棟建築倒塌。圖為震央地帶大城加濟安泰普(Gaziantep)的倒塌大樓。(圖/美聯社)

倫敦大學學院(University College London)風險與減災研究所(Institute for Risk and Disaster Reduction)所長沃克(Joanna Faure Walker)指出,過去10年全球僅發生2起規模相當的大地震,再前一個10年只有4起。

不過報導指出,不只是地震規模導致此次災情嚴重,地震發生在清晨、民眾仍在家中熟睡也是原因,建築物的牢固程度也是因素。

土耳其6日發生規模7.8大地震,造成數千棟建築倒塌。圖為震央地帶哈泰(Hatay)省的大樓如「鬆餅」般堆疊。(圖/路透社)

英國朴茨茅斯大學(University of Portsmouth)火山學暨風險傳播專家索拉納(Carmen Solana)分析,土耳其南部及敘利亞的耐震基礎建設並不完善,這個地區已經超過200年沒有發生大地震,也沒有收到任何警示,因此當地針對地震、災後救援的準備並不如更常發生地震的地區。

索拉納說,地震後24小時是搶救生命的黃金時機,48小時後找到倖存者的人數就會大幅度下降。

另外美聯社報導,美國地質調查所(USGS)結構工程師賈斯瓦(Kishor Jaiswal)分析,在伊斯坦堡等土耳其大城市的新建築,建築結構都納入了現代地震規範,不過土耳其南部仍有許多老式高樓大廈,敘利亞的建築則是因為快速施工,加上多年內戰,導致建築物較脆弱。

土耳其大地震下,許多高樓建築就地垂直倒塌。

賈斯瓦分析,土耳其數千棟倒塌大樓中也出現了「鬆餅式倒塌」(pancake collapses),也就是建築物上層直接倒塌至下層,顯示建築物本身無法吸收震度。

倫敦大學學院災難專家凱爾曼(Ilan Kelman)表示,當強震襲擊一個建築物未受到支撐的地區時,完全可以預期會造成慘烈的破壞。

「鬆餅式倒塌」(pancake collapses)模擬畫面。

2021年12月美國佛州一棟12樓公寓大樓倒塌造成98人死亡,就是「鬆餅式倒塌」的案例,CNN當時引述救難人員法夫爾(Gregg Favre)指出,「鬆餅式倒塌」是因為建築倒塌後樓層堆疊的方式而得名,建築倒塌後樓地板會堆疊在一起,使得下方的樓地板承受所有重量。

美國中佛羅里達大學(University of Central Florida,UCF)土木、環境、建築工程系(Department of Civil, Environmental, and Construction Engineering)教授卡巴斯(Necati Catbas)分析,鬆餅式倒塌通常是從建築物底部開始的「漸進式失效」,也就是低樓層或地基的承重元件受損,引發上層垂直垮至下層。