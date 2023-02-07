土耳其南部6日7.8強震至今釀成土耳其、敘利亞兩國超過4300人罹難、將近2萬人受傷，為何土耳其此次地震災情慘重？專家表示，除了規模大、震央靠近人口稠密城市之外，土耳其南部已經超過200年沒有大地震，當地人缺乏準備、耐震的基礎建設不完善也是主因，尤其許多大樓出現「鬆餅式倒塌」，顯示建築本身無法吸收震度。

土耳其6日大地震，許多建築不堪一擊，垂直倒塌。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、土耳其南部靠近敘利亞地區6日清晨爆發規模7.8強震，震源深度不到18公里，後續再面臨7.5大地震襲擊，自主震以來，至今已發生至少上百起規模4.0以上餘震，土耳其當地已有2921人喪命、15834人受傷，敘利亞則有1451人罹難、3531人受傷，兩國罹難人數至少達4372人，將近2萬人受傷，光是土耳其，已經有超過5600棟建築倒塌。

為何土耳其此次地震死傷慘重？英國廣播公司（BBC）分析，除了地震規模7.8是大地震外，此次斷層帶長達100公里，導致斷層帶附近建築物嚴重受損，另外震央靠近人稠密的南部大城加濟安泰普（Gaziantep）也是原因之一。

土耳其6日發生規模7.8大地震，造成數千棟建築倒塌。圖為震央地帶大城加濟安泰普（Gaziantep）的倒塌大樓。（圖／美聯社）

倫敦大學學院（University College London）風險與減災研究所（Institute for Risk and Disaster Reduction）所長沃克（Joanna Faure Walker）指出，過去10年全球僅發生2起規模相當的大地震，再前一個10年只有4起。

不過報導指出，不只是地震規模導致此次災情嚴重，地震發生在清晨、民眾仍在家中熟睡也是原因，建築物的牢固程度也是因素。

土耳其6日發生規模7.8大地震，造成數千棟建築倒塌。圖為震央地帶哈泰（Hatay）省的大樓如「鬆餅」般堆疊。（圖／路透社）

英國朴茨茅斯大學（University of Portsmouth）火山學暨風險傳播專家索拉納（Carmen Solana）分析，土耳其南部及敘利亞的耐震基礎建設並不完善，這個地區已經超過200年沒有發生大地震，也沒有收到任何警示，因此當地針對地震、災後救援的準備並不如更常發生地震的地區。

索拉納說，地震後24小時是搶救生命的黃金時機，48小時後找到倖存者的人數就會大幅度下降。

另外美聯社報導，美國地質調查所（USGS）結構工程師賈斯瓦（Kishor Jaiswal）分析，在伊斯坦堡等土耳其大城市的新建築，建築結構都納入了現代地震規範，不過土耳其南部仍有許多老式高樓大廈，敘利亞的建築則是因為快速施工，加上多年內戰，導致建築物較脆弱。

土耳其大地震下，許多高樓建築就地垂直倒塌。

賈斯瓦分析，土耳其數千棟倒塌大樓中也出現了「鬆餅式倒塌」（pancake collapses），也就是建築物上層直接倒塌至下層，顯示建築物本身無法吸收震度。

倫敦大學學院災難專家凱爾曼（Ilan Kelman）表示，當強震襲擊一個建築物未受到支撐的地區時，完全可以預期會造成慘烈的破壞。

「鬆餅式倒塌」（pancake collapses）模擬畫面。

2021年12月美國佛州一棟12樓公寓大樓倒塌造成98人死亡，就是「鬆餅式倒塌」的案例，CNN當時引述救難人員法夫爾（Gregg Favre）指出，「鬆餅式倒塌」是因為建築倒塌後樓層堆疊的方式而得名，建築倒塌後樓地板會堆疊在一起，使得下方的樓地板承受所有重量。

美國中佛羅里達大學（University of Central Florida，UCF）土木、環境、建築工程系（Department of Civil, Environmental, and Construction Engineering）教授卡巴斯（Necati Catbas）分析，鬆餅式倒塌通常是從建築物底部開始的「漸進式失效」，也就是低樓層或地基的承重元件受損，引發上層垂直垮至下層。