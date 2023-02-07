《中國新聞周刊》，大陸兩會在即，第十四屆全國政協委員名單1月18日公布新出現「環境資源界」，是1993年第八屆全國政協增設「經濟界」以來，大陸全國政協首次出現新增界別。本屆政協共設34個界別、委員2172人，環境資源界有85名委員，屬於人數較多界別。此外，地方政協在大陸31個省、自治區、直轄市也增設了「環境資源界」或「資源環境界」。專家指出，此舉不僅順應對環境資源的新認知，也是實現雙碳目標、保障耕地及能源安全的必然舉措。

《中國新聞周刊》報導，大陸全國政協新設環境資源界委員、中國地質大學（武漢）地球科學學院地球生物系教授童金南指出， 2020年第十三屆全國政協人口資源環境委員會增加40多名委員，目的之一，便是為了籌建環境資源界別。85名環境資源界委員，多名委員連任，此前分散於其他界別，如科學技術界、農業界、九三學社等。85名委員背景涵蓋生態環境、自然資源、水利水務、城市規畫、海洋、林業、地質、化學、古生物、建築、氣象、交通、法學等多個領域。

官員有生態環境部長黃潤秋、副部長趙英民、國家能源局長章建華、水利部長江水利委員會主任馬建華、自然資源部海洋戰略規畫與經濟司司長何廣順、福建省自然資源廳廳長葉敏、重慶市生態環境局局長余國東。學者有雲南大學校長方精雲、浙江大學副校長吳健、中國科學院南京地理與湖泊研究所所長張甘霖、中國科學院地理科學與資源研究所所長葛全勝等，其中還包括多名中國科學院院士和中國工程院院士。

另外，有兩成委員來自能源化工企業，包括中國核電董事長盧鐵忠、中國中化董事長李凡榮、中國海油董事長汪東進、國家電投董事長錢智民、中國石油董事長戴厚良、華能集團董事長溫樞剛、國家電網董事長辛保安、中國稀土集團董事長敖宏等。

《中國新聞周刊》報導，中共中央黨校（國家行政學院）教授劉旭濤指出，環境資源界委員絕大多數在相關領域擁有豐富經驗。中國自然資源經濟研究院研究員張維宸稱，環資界委員不少在一線工作，能提出更合理的建議，「甚至有可能達到一種效果，就是在會議探討過程中，一些問題就能得到解決，工作落實得更快」。

童金南說，作為地質學家，成為政協委員後一直對環境問題比較關注，未來履職會關注如何在環境治理和經濟社會發展中間實現平衡，「例如，現在河湖治理把很多江灘、河灘都變成了岩石灘、水泥道，看似環境變好了，但是泥灘沙灘裡的生物沒法活了。這不是生態保護，而是一種生態破壞。這也是我未來會關注的問題之一。」

中央黨校（國家行政學院）教授汪玉凱說，環境資源界別的設立，表明中方對環境資源的認知已經到達新境界。改革開放初期，大家尚沒有意識到破壞環境和過度消耗資源問題的嚴重性，而當前，無論是中國大陸的最高決策層還是公眾，對資源環境的重要性和價值的認識已經上了幾個台階。

張維宸稱，從國際國內的形勢來看，無論是碳達峰、碳中和，還是堅守18億畝耕地紅線、保障能源安全，為了完成這些任務，政協需要設立一個這樣的界別。