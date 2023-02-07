【全程影音】國安高層機場咆嘯闖關！爆移民署「放行內幕」 王婉諭炮轟：耍官威違法還想拗

直屬行政院的獨立機關─國家運輸安全調查委員會主委楊宏智遭爆翹班摸魚；國安會祕書處處長春節期間出國旅遊，今也遭爆想提前在核准日前出關，竟大耍官威在機場與基層人員衝突。對此，中廣董事長趙少康今痛批，蔡政府若還有廉恥之心，要對兩人徹查嚴懲，應把不適任的內閣官員通通淘汰，監察院也必須拿出魄力。

楊宏智被爆蹺班摸魚，不僅在上班時搭公務車去外地訪友、泡溫泉、吃美食，餐費還以首長特支費申報。楊宏智雖對此喊冤，行政院長陳建仁今(7)日責成政風處以最快速度調查，並於3日內完成報告。

趙少康今(7)日針對此事表示，此事再度重創原本就了無新意的內閣形象。對於楊宏智稱去宜蘭買牛舌餅犒賞同仁，趙少康痛斥，這種事需要上班去做嗎？買牛舌餅是運安會的業務嗎？「做錯事還硬拗，真是污辱人民智慧」。

趙少康認為，運安會身負重任，要主持調查飛安等各種重大運輸事故、保障運輸安全，主委待遇優渥，比照簡任第十四職等，月薪15萬元，全年還有15.8萬元的特別費，就是希望運安會主委能秉持專業，為交通安全把關。趙少康痛批楊宏智這樣的官員重創政府公信，應立刻下台，濫用國家公帑更應該全數退回。

趙少康也提到，總統蔡英文跟行政院長蘇貞昌搭專機輔選是家常便飯，「難怪公務員有樣學樣，上樑不正下樑歪」。此外，針對國安會秘書處處長遭爆春節期間出國旅遊，為提前搭上飛機，對基層人員咆哮拍桌，逼得國安單位必須「知法犯法」竄改出境時間，趙少康怒批耍官威的嘴臉令人厭惡。

趙少康直言，蔡政府如果還有一點廉恥之心，不只要對兩人徹查嚴懲，更應該順應民意，把不適任的內閣官員通通淘汰，監察院也必須拿出魄力。