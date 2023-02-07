麋先生聖皓。（相信音樂提供）

金曲樂團麋先生去年底忙完演唱會後，各自利用時間充實自我，也有團員忙著處理人生大事，貝斯手以諾3月將與愛情長跑第5年的圈外女友步入禮堂，忙著籌備婚禮，整個人幸福洋溢，讓團員們十分欣慰，主唱聖皓說：「看著以諾完成人生重要大事，我們都很替他開心、很感動！」團員們老早就把時間留下，要參加以諾的婚禮，以諾笑說：「你們不只要來參加，最好的情況是要在婚禮上表演才對吧！」

聖皓忙著還積欠多時的「歌債」，總算在過年時交出滿意的歌曲，他透露不只麋先生自己的歌曲，他也替許多人譜曲寫歌，「團員聽到Demo時，都很想要藏私留下來給麋先生用，這些創作在今年會陸續與歌迷見面，希望到時候給大家新的驚喜和感官享受！」

麋先生逸凡。（相信音樂提供）

麋先生喆安。（相信音樂提供）

吉他手喆安剛從日本旅行回來，開玩笑稱彷彿能寫600首歌出來，創作力爆發，他說：「我覺得放假去到陌生的地方，只要離開舒適圈，對身心靈有很大影響，也會得到真正的放鬆，有一種重啟歸零的感受，獲得再出發的力量，所以飛機一落地回到家，就覺得好像能夠一次寫很多首歌！」鼓手逸凡也特地飛到日本親睹傳奇鼓手則竹裕之的暢快表演，他充滿元氣直呼：「新專輯的能量我已經準備好了！」

麋先生小B。（相信音樂提供）

吉他手小B過年期間則在家鄉台南充電充到飽，陪伴爸爸摸牌打麻將，與媽媽聊天話家常，泡咖啡給家人喝，替即將90歲大壽的外婆過生日，「真的就有一種回家真好的感覺啊」。聖皓也欣慰地說：「這次過年回家也聽到許多親戚朋友在聊10周年的演唱會，也感覺家人對麋先生的肯定，會和我們說『身旁誰誰誰很支持麋先生』或是替朋友拿簽名等等，感覺有讓家人感到驕傲。」

麋先生近日推出新專輯《我們的十年 WE LIVE現場十錄》，以實況錄音重現《WE 我們的十年》演唱會，2月中即將踏上歐洲大陸，遠赴瑞典及英國開唱，麋先生說：「我們也很期待到了不一樣的風景、音樂文化和人事物，會帶給麋先生新靈感和刺激，幫助加速新專輯的創作。」麋先生上一趟去巴黎演出時，靈感噴發在當地完成〈聲音〉一曲，〈聲音〉現場版MV也將在2月8日晚間8點上線。