2／8起船位登記作業調整為T＋3，購票時僅需出示大陸地區入／出境健康聲明畫面截圖。(于家麒攝)

今（7）日為推動金廈小三通常態化的首日，入境旅客僅有11位，出境23位，金門縣政府推測原因可能為核定時間太緊迫及搭船對象仍受限制等因素。針對船位登記及購票作業，縣府也做出調整，自2月8日起，旅客於水頭碼頭購票時，僅需出示大陸地區入／出境健康聲明畫面截圖，售票窗口不再查核PCR紙本證明；另也同步調整登記作業時間，由原本T＋4（最晚登記時間為開航前的前4天）調整為T＋3。

行政院於2月4日核定自7日起推動金廈小三通常態化，金門縣長陳福海第一時間指示縣府團隊爭取更簡便的作業方式，提升民眾搭乘小三通的便利性。縣府觀光處長張瑞心表示，依循指示，針對旅客搭乘人數、地區醫療量能、兩岸疫情情況與各方需求做動態式的檢討因應，並爭取金門小三通逐步開放、滾動擴班，讓更多兩岸民眾可以搭乘，也讓小三通航線發揮更大功能。

張瑞心同時也表示，自2月8日起，旅客於水頭碼頭購票時，僅需出示大陸地區入／出境健康聲明畫面截圖，浯江輪渡有限公司售票窗口不再查核PCR紙本證明；另也同步調整登記作業時間，由原本T＋4（最晚登記時間為開航前的前4天）調整為T＋3。

張瑞心指出，金廈小三通常態化首航第一天，入境旅客僅有11位，出境23位，推測原因可能為核定時間緊迫及對象限制等因素。

根據縣府統計，小三通春節專案自1月7日至2月6日，共31天，搭船入境及出境旅客總共4745人次。專案結束前，經縣府及各界共同爭取下，行政院於2月4日下午核定小三通常態化推動，惟因考量金門地區醫療及防疫能量等因素，航班數量及開放對象仍有限制。

據了解，為檢討更便捷之措施，陸委會於2月6日以線上會議方式，邀集金門縣政府、移民署及航港局等相關單位研商小三通便捷措施。縣府於會議反應專案推動過程中，旅客、航商及縣府遭遇的問題，希望常態化後先針對「金門籍居民或其非金門籍之配偶與直系血親」、「陸配」及「陸生」等3類身份資格明確的民眾，得持有效身份證明文件及旅行證件等，於當日現場購票；另非屬上述類別之個案或人道需求者，則於開航前3日向地方政府登記及審核。

經會議充分討論，仍有部分技術性問題需解決，故會中請航港局等相關單位再協助研議解決措施，並請與會各單位保持聯繫、適時滾動調整，以儘速提供旅客更便捷的搭乘作業。

縣府進一步指出，會後經與相關審核單位檢討作業流程，調整船位登記作業時間，由原本T＋4調整為T＋3。惟因造冊及開放對象資格需求，現階段仍採預先登記方式推動。針對開放特定族群當日現場購票等便利措施，將再持續與相關單位溝通爭取。

另有關民眾反映赴陸PCR問題，縣府表示，該項規範是陸方規定，經縣府內部檢討，為了優化旅客通關的程序，減少購票等待的時間，自2月8日起，將由旅客自行將核酸檢測陰性證明結果確實填入大陸海關總署要求的健康聲明卡內，旅客於購票前僅需出示健康聲明畫面截圖，浯江輪渡有限公司售票窗口不再查核PCR紙本證明。縣府建議，紙本PCR證明還是請民眾隨身攜帶，以備陸方檢查之需。