2023年補班日多達6天，不少網友抱怨2月要補班2次好痛苦，甚至有人建議把原訂於2月18日的補班日挪到4月8日，因為那周因應清明連假，實際上班日僅2天，多補1天班完全不會太累。另有網友說3月才是大魔王，2月有228連假可休，總休息日還有8天，但3月啥都沒有，還得要補班1次，因此總共只休7天。

上周六（2月4日）補班日引爆民怨，不少民眾連上6天班以後崩潰，紛紛上網抱怨「周休1日」真的太累了，身心都還沒有休息好，就又迎來上班日，現在光想到2月18日還要再補班一次，就覺得很可怕。

也有網友在PTT上建議說，2月18日的補班日，可不可以延到4月份再補，因為4月有清明連假，所以4月1到5日連續休息5天，因此那周只要上2天班而已，如果周六需要補班，算起來那周也只有上3天班，根本不會太累。

另有網友則說，2月要補班2次好像很慘，但實際休假天數不少，因為月底有連4天的228連假，所以2月休假日共8天；而3月的部分，雖然只有3月25日需要補班，是因為沒有特殊節日放假，休假日總共只有7天，比2月還要少，堪稱是2023年最累的一個月。

而今年共有6次補班，分別是1月7日、2月4日、2月18日、3月25日、6月17日、9月23日。