苗栗市「停一」路外停車場，為開放式停車場，設有單行道車道，但常有民眾為貪圖方便任意行駛。（苗栗縣警局提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣苗栗市停一停車場及停二停車場為開放式停車場，周邊路口多為單行車道，常有民眾為了方便，把停車場車道當作捷徑，經常違規逆向行駛或閃避紅綠燈。苗栗縣警察局為避免意外發生，7日宣布即日起將加強取締，若有民眾利用車道閃避紅燈，最高一次可罰5400元。

苗栗市公所在自治路、忠孝路、民族路、北安街等周邊道路，設有「停一」路外停車場；府前路、民族路段設置「停二」路外停車場，提供苗栗縣政府、苗栗縣警察局、附近商家、住戶收費停放，並有畫設單行道讓民眾依序停放。

但停車場周邊，有不少駕駛人因為貪圖方便，不遵守號誌、標誌、標線指示違規駕駛。警局舉例，有駕駛沿自治路東行，行經忠孝路口欲右轉時，為不想停等紅燈而任意駛出道路邊線，右轉進入停一停車場車道，再逆向駛入忠孝路，此舉將一次違反將違反任意駛出道路邊線、闖紅燈、逆向行駛等3個違規行為，最高可處5400元罰緩。

另外，停一及停二停車場內均為單行道，民眾如果為貪圖方便，逆向駛入單行道，此舉將違反逆向行駛違規行為，最高可處1800元罰緩。

苗栗縣警察局莊勝雄說，呼籲車輛駕駛人應遵循號誌及行車方向行駛，切勿貪圖方便而違規導致交通事故發生，警察局將持續加強宣導及取締違規行為，持續守護民眾用路安全，讓每位鄉親開心出門，平安回家。