新北市永和區73歲梁姓男子擁有千萬資產，去年9月1日不滿54歲胞弟借錢不還，趁弟弟熟睡時，拿水果刀刺入他心臟，再將屍體肢解，分成兩袋丟棄，梁弟屍體被發現時只剩軀幹、左腳，死狀悽慘，梁嫌犯後被依殺人、毀損屍體罪起訴，檢方認梁嫌犯罪手段殘忍，建請法官從重量刑，新北地院今判處無期徒刑，全案可上訴。

合議庭認為，梁嫌2011年曾因母親行動緩慢，厲聲斥責母親被弟弟阻止後，竟持菜刀恐嚇弟弟的紀錄，被判處拘役50日，梁嫌其餘兄弟姐妹也指出，梁嫌是因為不分攤母親扶養費，被弟弟提出民事返還代墊扶養費訴訟，產生嫌隙，皆表示不原諒被告，希望判處無期徒刑，顯見梁嫌雖坦承犯行，卻未真誠悔悟，且犯罪手段駭人聽聞，因此依殺人罪、損壞遺棄屍體罪合併執行無期徒刑，褫奪公權終身。

檢警調查，梁嫌與弟弟同住，常為生活摩擦、金錢問題產生嫌隙，他去年8月底又與弟弟因金錢問題爆發口角，便趁弟弟熟睡時，持水果刀猛刺弟弟胸口，弟弟因失血過多無力回擊，梁嫌仍持刀繼續捅刺弟弟，造成對方傷重身亡，為了煙滅證據，梁嫌還持菜刀、鐵鍊砍斷弟弟頭顱，並在數日後丟棄於垃圾車內。

梁男後續還持續肢解弟弟四肢，丟包垃圾車，但弟弟友人後續察覺異樣，梁嫌也展開逃亡。梁嫌被逮後聲稱，弟弟辭職照顧母親，其他兄弟都有給弟弟生活費，卻沒有給自己半毛錢，弟弟卻還對他提告請求母親扶養費，且弟弟還多次向他借款，每次約3千元，前後積欠他5萬元左右，多次提醒卻不願歸還，甚至還對他拳打腳踢，因此才痛下毒手。

不過，檢方認為，梁嫌先後砍下弟弟頭顱丟棄，又繼續砍下弟弟雙手和右腳丟棄，彼此是兄弟，卻因金錢問題和生活摩擦有嫌隙，犯罪手段殘忍，對親友造成難以彌補損害，因此建請法官從重量刑。