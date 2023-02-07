土耳其東南部、靠近敘利亞的卡赫拉曼省（Kahramanmaraş）於當地時間月6日清晨發生芮氏規模7.8級淺層地震，已經造成4000多人死亡、1.8萬人受傷，我國也第一時間派出救難隊，也捐20萬美金。僑委會委員長徐佳青今表示，土耳其目前約有100名國人，多數集中在伊斯坦堡，目前也未有旅遊團，尚未傳出有人傷亡。

徐佳青表示，地震發生後第一時間已請駐外同仁還有當地僑台商朋友了解狀況，目前為止並未傳出台灣人受害，有一些邊緣區域房屋受損，僑委會還在持續關注跟了解，很高興台灣救難隊今天馬上出發，在黃金時間內前去救援土耳其人民，畢竟現在時間天寒地凍，相關情況僑委會持續了解。

徐佳青指出，土耳其代表處第一時間保持高度警戒，也請在地僑胞、台商持續匯報訊息，土耳其是很大的國家，絕大多數在伊斯坦堡，主要人數約100多人，這個時段旅遊人數偏少。

徐佳青指出，因為天氣偏冷、最近沒有旅遊團，如果4到5月就會增加很多旅遊團，目前並沒有在土耳其的旅遊團遇到問題，都是在當地比較久的台商跟僑胞。