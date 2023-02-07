中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增2萬2980例本土個案，與昨天新增1萬6391例相比，大增4成，但較上周二同期的3萬2023例，少了9043例，下降約28.2％，以及414例境外移入；另確診個案中新增45例死亡，包括1名40多歲，因糖尿病酮酸中毒、新冠肺炎死亡的男子。

死亡個案中，今日新增1例特殊死亡個案，為40多歲男子，有糖尿病史，未接種新冠疫苗，2月1日起有全身無力及疲倦嗜睡症狀，2月3日至診所檢查有糖尿病酮酸中毒，轉診至醫院急診。經檢查，男子另有新冠快篩陽性確診及雙側肺炎，住院使用瑞德西韋等藥物治療，2月3日因病況惡化不幸過世，死因為新冠肺炎、糖尿病酮酸中毒併急性腎衰竭。截至目前，國內共累計970萬8863例確診、1萬6795例死亡個案。

指揮中心表示，今日新增的2萬2980例本土個案，為1萬696例男性、1萬2270例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市4289例、高雄市2906例、台中市2900例、桃園市2263例、台北市2029例、台南市1993例、彰化縣1112例。

其餘縣市本土個案均為千例以下，包括屏東縣682例、新竹縣653例、苗栗縣629例、宜蘭縣580例、雲林縣538例、新竹市498例、嘉義縣368例、南投縣366例、基隆市349例、花蓮縣300例、嘉義市207例、台東縣165例、金門縣78例、澎湖縣68例、連江縣7例。

與此同時，今日亦新增414例境外移入個案，為192例男性、222例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月7日至2月5日。死亡個案方面，則新增45例本土死亡個案，為24男、21女，介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、30例未接種3劑以上疫苗。確診日介於去年11月8日至今年2月3日，死亡日期介於去年11月17日至今年2月4日。