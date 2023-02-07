7日上午彰化縣長王惠美親自揭牌，連跑2鄉鎮3據點，包括田尾鄉福田社區發展協會、財團法人天主教聖心基金會及田中鎮新庄社區發展協會。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化有591個村里，福田社區是第328個、聖心社區及新庄社區第329、330個。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣成立第328、329及330個社區照顧關懷據點，7日上午彰化縣長王惠美親自揭牌，連跑2鄉鎮3據點，包括田尾鄉福田社區發展協會、財團法人天主教聖心基金會及田中鎮新庄社區發展協會，王惠美說，距離目標589個越來越近，縣府團隊會繼續努力，讓彰化長輩獲得更完善的照顧。

王惠美表示，彰化有591個村里，福田社區是第328個、聖心社區及新庄社區第329、330個，希望能儘早達成1村里1據點的目標，要謝謝理事長、村里長、基金會的修女以及非常多志工，讓長輩活得健康、幸福且有尊嚴。

王惠美說，彰化人口老化嚴重，且速度越來越快，就拿田尾鄉福田村來講，每100人中，就有26個人是65歲以上的長者，因此如何把長輩照顧好，讓年輕人無後顧之憂，是縣政府努力的重點。

福田社區發展協會理事長陳壯飛表示，讓大家久等了！這幾年社區志工積極投入關懷據點的準備，包括志工、老師等都很齊全，福田社區已經準備好了，相信未來投入服服以後，一定會做得很好。

社會處表示，彰化縣有591個村里，目前已成立330個社區關懷據點，算是倍數成長，還沒有成立關懷據點的村里，社會處投入資源積極輔導協助，希望長者都能到社區關懷據點活到老學到老、共餐、運動，在地安老。