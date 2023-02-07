桃園市觀音區一名76歲王姓老婦，昨日下午要搭公車到中壢購物，卻在走路前往公車站途中，腰包扣環鬆脫掉落，因裡面裝有女兒給的6萬元紅包，著急報警求助，所幸警方調監視器積極協尋，順利找回紅包。

大園警分局指出，王婦昨日下午3時許到新坡派出所報案，稱她下午騎車到新坡國小附近停放，隨後走到一旁的公車站牌要搭車到中壢買東西，但上車沒多久突然發現自己的腰包竟然不見，她趕緊下車沿途搜尋卻遍尋不著，只好向警方報案請求協助。

警員黃建豪、龔修毅獲報後，依據王婦提供的線索調閱監視器查看，發現她在走路行經新坡國小門口時，疑似腰包扣環鬆脫導致腰包掉落，員警隨即前往掉落地點尋找，果然順利找到王婦的腰包。

王婦看見物品失而復得，頻向警方道謝，並表示腰包裡面裝有女兒過年時給的6萬元紅包，發現遺失的當下她著急地不知如何是好，所幸有警方的熱心積極協尋，才能順利找回物品，讓女兒的過年孝心失而復得，非常感謝警方幫忙。