基隆港航港相關的7個同業公會7日上午，就台電第四天然氣接收站相關議題，聯合向基隆市政府提出陳情，希望基隆市政府能夠協助。基隆市長謝國樑表示，航港界是基隆市的重要產業，若四接造成基隆港負面影響，是基隆市府無法承受的。

包括基隆市船務代理公會、輪船理貨同業公會以及船舶貨物裝卸同業公會等7個航港相關公會，7日上午聯袂拜會基隆市政府，就台電將在基隆港興建第四天然氣接收站一事，表達反對立場，並向基市府陳情，希望能夠確保航港業者及從業人員的生計。

基隆市船務代理同業公會理事長楊吉利指出，液化天然氣載運船（LNG船）是特殊危險船舶，船長達300公尺以上，基隆港如此狹窄，四接怎會對基隆港沒有影響。基隆港是營運非常良好的港口，占全國關稅收入55％，實在不該為了協和電廠轉型，影響基隆港未來的發展，甚至讓國家經濟蒙受損失。

楊吉利表示，日前台電委託第三方進行的驗證報告中，提到一項重點，興建四接有2個方案，第1是西岸防波堤要拆除100公尺，若要拆除100公尺，不只LNG船進港會有困難，就常態船舶進港也會有危險。

楊吉利說，假如西岸防波堤230公尺全部拆除，港內的靜穩度會受影響，基隆港是天然良港，更是許多船舶的避風港，若港內靜穩度不夠，別提颱風或極端氣候，就連平常船舶停靠，都會面臨起伏達1公尺以上的搖晃，絕對會影響船舶裝卸，台電不能輕描淡寫、避重就輕，要實際面對對基隆港未來的影響。

楊吉利更指出，台電聲稱一年僅有24航次LNG船進基隆港，再加上2050年淨零碳排政策，等若四接僅有18年壽命，既然使用率不高，為何不與其他的天然氣接收站整合，非要在基隆港外海興建四接。

台灣省船務代理商業同業公會聯合會理事長李健發則認為，若四接蓋在基隆港航道上，將影響基隆港船舶靠岸以及船舶的安全，更導致依靠港航維生的數萬人生計受到影響。

謝國樑表示，航港界對基隆市的產業及經濟都是重要命脈，若四接衝擊航港業，不是基隆市府能夠承受的。基隆市府認為，民眾有權力針對四接議題提出公投，也會針對環保、安全等議題詳加審查，市府會努力維持住產業命脈，也會用最認真態度，看待航港界提出的建議，針對四接政策「做基隆市府該做的事」。

基隆市民政處長張淵翔會後表示，基隆市府除希望公民團體能夠重提護海公投外，也將在環保署的四接環評會議中，表達反對四接東移的立場。