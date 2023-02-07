搶攻情人節商機，台北萬豪酒店推出限定餐飲活動，Garden Kitchen於2月14日至3月14日午間餐期推出雙人分享海陸盛宴，雙人價5,080元+10％起，主餐可選「炭烤戰斧豬排搭爐烤波士頓龍蝦及干貝」或「美國頂級肋眼牛排搭爐烤波士頓龍蝦及干貝」，並享豐盛自取美饌及紅酒兩杯。INGE'S Bar&Grill高空景觀餐廳亦於2月14日晚間餐期推出情人節饗宴，享雙主菜美國頂級菲力及放牧黑豬，搭配生蠔、鮑魚、魚子醬等頂級食材，雙人套餐8,000元+10％起。

被譽為台北最美Semi-Buffet的「Garden Kitchen」，西洋情人節至白色情人節期間推出期間限定雙人分享海陸盛宴。主菜「炭烤戰斧豬排搭爐烤波士頓龍蝦及干貝」，雙人價5,080元+10％，帶骨戰斧重達14盎司，搭配獨家特製烤肉醬及獨特碳烤手法，外層香酥、肉質鮮嫩多汁。或可選擇「美國頂級肋眼牛排12盎司搭爐烤波士頓龍蝦及干貝」，雙人價5,880元+10％，嚴選美國Prime濕式熟成肋眼，附上奶油馬鈴薯泥及爐烤蘑菇澎派上桌，兩款雙人主餐皆享午餐自取美饌，包含極鮮海物Bar、精湛冷盤、熱食美饌、鮮蔬沙拉以及夢幻甜點，再加贈精選西班牙紅酒兩杯，一次滿足自助饗宴與精緻西式套餐的雙重享受。

坐擁270度高空璀璨夜景，名列求婚、約會慶祝必訪餐廳INGE'S Bar & Grill，2月14日晚間餐期特別推出7道式情人節饗宴，包含海味滿點「溫生蠔佐海苔醬汁」、湯品「鮑魚雞濃湯」、熱前菜「鮮魚魚子醬佐香檳醬汁」，以及風味誘人的「美國頂級菲力4盎司與放牧黑豬」雙主菜，搭配焦糖蘿蔔泥與無花果堆疊豐富口感。甜品可享用「柚子草莓慕斯」，浪漫玫瑰造型夾入柚子奶油醬與草莓果泥，滋味迷人。雙人套餐8,000元+10％起，雙人套餐含澳洲香桐汽泡酒乙瓶9,500元+10％，為專屬情侶的日子打造甜蜜氛圍。特殊節慶餐點不得與其他優惠活動或折扣併用。

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