高雄市「凱旋青樹」社宅7日起開始受理申請，市長陳其邁今宣布，每年囤房稅收預計3億元，將用來折減社宅月租、加碼租金補貼戶數、補貼首購貸款利息，希望落實居住正義，照顧弱勢及年輕人的需求。

陳其邁表示，中央租金補貼政策是家庭成員平均每人每月所得4萬3257元以下，高市針對無自有住宅、在高雄租屋者，增額租金補貼為家庭成員平均每人每月所得至5萬467元以下，補貼月租金額約在1800元至7200元間。

高市社宅租金補貼新3大利多政策，第一項是折減社宅月租。現行社會住宅租金，一般戶約市價8折、關懷戶約市價6折。市府補貼後，一般戶租金降為市價7.5折、關懷戶租金降為市價5折。

調降後的凱旋青樹社宅租金，將介於3500元至1萬7200元之間，1人房從原本3900元降至最低3500元。市府表示，針對新完工的社宅，租金也將比照同樣的優惠辦理。

第二利多為加碼租金補貼戶數，針對在一般租屋市場之承租戶，高市府加碼給予育兒家庭一次性租金補貼，1名12歲以下子女給予4000元租金補貼、2名給予8000元、3名以上給予12000元，以減輕育兒家庭的經濟負擔。

第三利多為補貼首購貸款利息，考量近期利率調升，為減輕首購族的負擔，將搭配高雄銀行，提供設籍在高雄的市民首購高市住宅優惠貸款，初步規劃貸款條件為上限800萬元、最高可貸8成、年期最長30年，市府運用囤房稅收補貼利率0.45％，為期3年，預估有600戶受惠。

高雄市都發局統計，「凱旋青樹」社宅上週開放賞屋以來，共吸引2998組、3800人次參觀，今天起開始受理申請，受理期限到3月1日。