北市第一批搜救隊伍已抵達伊斯坦堡機場，稍候準備轉機前往阿達納機場。(翻攝畫面)

土耳其和敘利亞邊界昨（6）日發生規模7.8強震，導致多棟建築物倒塌或損毀，死亡人數至今已超過4000人，上萬人受傷。消防署獲報後立即派遣第一梯次台灣搜救隊共40人前往馳援，已於今日中午12時許抵達，但根據回報，災區當地機場及跑道全毀，導致特搜隊無法順利進入，目前正透過大使館尋找替代途徑，希望能盡快抵達災區展開救援工作。

根據搜救隊回報，災區的機場因機場大樓與跑道全毀，飛機無法降落。若從伊斯坦堡搭車前往，必須耗時長達9個小時車程。目前外交部駐土耳其辦事處，已經緊急尋求替代，將會安排特搜隊員搭機前往災區鄰近另一個機場後，在搭車前往該地縮短時程，以利投入救援。

消防署今日下午也預計派遣第二批台灣國際搜救隊前往，包含屏東縣消防局人員以及消防署、台北市、台中市等搜救隊員，共90人皆已經完成整備，目前等待飛土航班機規劃確定後就有機會啟程出發。