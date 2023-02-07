土耳其6日凌晨發生芮氏規模7.8強震，造成土耳其和敘利亞兩國重大人員傷亡。大陸國家國際發展合作署副署長鄧波清今天表示，中國政府第一時間啟動緊急人道主義援助機制，決定向土耳其和敘利亞提供緊急援助。

央視新聞客戶端報導，據鄧波清指出，大陸首批將向土耳其提供4000萬元人民幣緊急援助，包括派遣重型城市救援隊、醫療隊，並提供土方急需的救災物資；協調向敘利亞提供敘方急需的救災物資，並加快落實正在實施的糧食援助項目。

同時，中國社會各界也向土耳其和敘利亞伸出援手。中國紅十字會已分別向土方和敘方各提供20萬美元援助。當地華人華僑正在籌集帳篷、毛毯等救援物資。中國政府將根據災情發展和實際需要，繼續向土耳其和敘利亞提供力所能及的幫助。

另據《中國日報》，6日中午12時，公羊救援隊救援協調指揮中心立即啟動國際救援響應預案。經向上級有關部門和土耳其駐上海總領館報備同意，於7日上午派遣第一支國際城搜救援隊由杭州基地出發，趕赴土耳其此次地震受損最嚴重的災區。先遣隊由8名富有國際救援經驗的地震救援專家組成，他們攜帶雷達生命搜索儀、破拆救援裝備和一條搜索救援犬。

公羊會始創於2003年，是具有獨立社團法人資格的大陸民間公益社團組織。公羊救援隊（RRB）成立於2008 年，是公羊會下屬的一支專門應對災害事故應急響應的國際化專業救援隊伍。