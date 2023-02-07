新竹市光華國中35位7、8年級的學生勇闖綠島，接受5天4夜的野營訓練，更在風雨中完成騎車環島、跑步、泛舟航向太平洋黑潮的3項鐵人艱鉅挑戰。（光華國中提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市光華國中35位7、8年級的學生，在老師帶領下勇闖台東綠島，接受5天4夜的野營訓練，更在風雨中完成騎車環島、跑步、泛舟航向太平洋黑潮的3項鐵人艱鉅挑戰，完成校方的環境生態探索課程，學生們苦盡甘來，直呼太值得了，一定會成一生最難忘的經驗。

新竹市光華國中近年推動環境生態探索課程有成，讓學生參與許多課內、外環境體驗與教學營，陸續推出包括「大樹聚。島航去」2023生態素養冬令營、淨灘、生態營、環境教育「趴辣客」，上周更在校長林茂成支持與鼓勵下，舉辦了7、8年級生大挑戰的綠島3項鐵人探索課程。

新竹市光華國中35位7、8年級的學生勇闖綠島，接受5天4夜的野營訓練，更在風雨中完成騎車環島、跑步、泛舟航向太平洋黑潮的3項鐵人艱鉅挑戰。（光華國中提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市光華國中35位7、8年級的學生勇闖綠島，接受5天4夜的野營訓練，更在風雨中完成騎車環島、跑步、泛舟航向太平洋黑潮的3項鐵人艱鉅挑戰。（光華國中提供／陳育賢新竹傳真）

光華師生一行40餘人在元宵節前夕登上綠島，那幾天綠島都是大雨交替細雨，夕陽只有在第1天奇蹟似的出現，不過，因周日正好是元宵節，當晚對岸的台東市因為鬧元宵的燈火通明，讓師生在「海外」看到了台灣島難得的元宵夜景。

林茂成指出，其實推動這個計畫已有多年，他自己是親力親為全程參與，他認為，知識應該活用在生活之中，而非單一在課本裡，唯有從生活中學習，才能激發學習興趣，希望學生們能在this outing tour中，親自感受到台灣自然的顏色，生態、山與海的議題，而非政治的顏色。

而特別選在綠島的紫坪營區，是希望孩子們能在野地裡學習如何生存及愛護環境，起床梳洗之後，親自帶領孩子淨地，拾撿園區的垃圾，這都是向環境學習與致敬的方式。

至於為何選在冬季來綠島，則是因為此時人潮較少，孩子們可以比較安全的環島騎單車、跑步，盡情挑戰與享受3鐵的樂趣。

校方指出，參與的學生在抵達營地後即馬上分組，之後就開始了5天4夜自我管理的生活，學生們在這樣溼冷、大雨的天候下練習各項技藝與學習，包括水桶造舟、潟湖練習操作海洋平台舟，下階段就是直接滑向太平洋黑潮。

而老師看著學生在寒冷的雨勢中接受挑戰，老師們都會不忍且疼惜的問「這麼大雨、這麼冷沒問題吧？」，而此時學生們都會堅定且自娛的說，「反正整天全身沒有乾過」，一點也無畏天候帶來身體上的折磨，而這樣的5天4夜綠島野營，也成了師生們一生難以忘懷的經歷。