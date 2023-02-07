深陷論文抄襲爭議的前新竹市長林智堅，近日連續遭遇「學位撤銷訴願被駁回」、「被竹科管理局提告」等多場敗仗，讓筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮相當有意見，甚至發文向竹科「宣戰」。對此，國民黨立委王鴻薇狠酸陳時奮，指陳時奮的公信力是他自己丟的，也「誠懇」建議陳，「該下車了」。

王鴻薇今（7）日在臉書發文狠酸，陳時奮在經歷教育部駁回林智堅訴願、竹科管理局提告他，以及法院對自己做出的不起訴判決後，在他「最自豪的學術戰場」，幾乎只能做困獸之鬥，言詞也開始閃爍、反覆，幾乎無法自圓其說了。

王鴻薇接著說，陳時奮的臉書發文「更扯」，在看到竹科管理局對林智堅提告時，還「發文裝理性」為林緩頰，要大家別對林未審先判。但在看到法院對她做出了不起訴判決後，王鴻薇指出，陳時奮竟「氣不過」，發文怒斥竹科管理局與其宣戰，還大罵他們「三八假賢慧」、嗆聲竹科管理局很難勝訴，還會被反訴、付出代價。

王鴻薇狠酸，陳時奮的公信力是他自己丟的；她也質疑，陳時奮短短一天內，邏輯言論反覆，粉絲們被他耍得團團轉，「這樣有盡到社會責任嗎？還是又要說自己是私人臉書、躲在美國沒關係了？」