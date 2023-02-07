陸綜《再見愛人2》邀請三對明星夫妻挽救岌岌可危的婚姻，並真實呈現每對夫妻所遇到難題，近日終於迎來大結局，其中晚年選擇分居的艾威、陳美玲決定繼續攜手走下去，而奉子成婚的宋寧峰、張婉婷夫妻選擇相伴一生，只有盧歌與蘇詩丁夫妻做了不一樣的選擇，分別場景也隨之曝光。

銀髮組夫妻艾威、陳美玲當時相戀11年，攜手走入婚姻，但是陳美玲患上子宮腫瘤並引發多囊肝、肝腹水等多種並發症，艾威花光了百萬家產，為她治病，妻子卻陳美玲迷上了麻將，常常忽視訊息與電話，經過節目一連串的環節，兩人終於彼此面對真心，在結局時，陳美玲和艾威在絢爛的晚霞中重歸於好。

另一對，情況時好時壞的宋寧峰與張婉婷夫妻檔，當初兩人僅交往1個月就有了孩子，因此奉子成婚，婚後開始浮現許多兩人個性不合、價值觀差異甚大等問題，婚姻也逐漸分崩離析。妻子張婉婷一直對當初男方沒有認真求婚而心懷芥蒂，在結局時，宋寧峰準備戒指和頭紗，再次向張婉婷求婚：「如果你離開，那我真的才是一無所有。」

最後一對，看似最少磨擦的夫妻蘇詩丁、盧歌，正當所有來賓都以為兩人關係最甜蜜時，蘇詩丁突然轉頭朝反方向走，她說：「我不想把這五分鐘等過去，我想自己做選擇。」雖然剛下車時她還在一步三回頭，但她最後下定決心：「我只能說服自己你沒有回頭路可以走，你只能向前跑」，隨後便奔跑了起來，讓觀眾席一片驚呼：「這也太帥了吧！」、「真的好酷！」

盧歌在最終抉擇給蘇詩丁將結婚戒指封在石頭里，當作給對方的禮物，並表示：「我想永遠地把那一刻的美好送給她」，所以他選擇了下車，想親手把這個禮物送給蘇詩丁，結果對面並沒有人，盧歌便把戒指留在了原地，還有一張卡片上面寫著：「祝一切都好。」結局一出，令許多觀眾不勝唏噓。