搶西洋情人節浪漫餐飲商機，擁有絕佳高空美景與海港景致的和逸飯店．高雄中山館30樓Cozzi THE Roof餐廳於2月14日當天晚餐時段推出「愛躍星空·情人饗宴」，雙拼主餐四選一，每套1,320元起。餐點豐富美味，為戀人打造專屬心動「食」刻。最受情侶歡迎房型莫過環繞於港都美景的景隅客房，搭配「輕旅假期 一泊二食」住房專案，只需要5,140元起即可入住，讓情人們共度浪漫之夜，留下美好又具紀念價值的西洋情人節。

坐擁港都百萬夜景的和逸飯店．高雄中山館30樓Cozzi THE Roof餐廳在浪漫情人夜邀請愛侶們共享主廚精心設計的海陸大餐「愛躍星空·情人饗宴」每套1,320元起，含三款精緻開胃前菜、多樣輕食沙拉吧和雙拼主餐四選一，其中融合海陸頂級雙食材「美國菲力牛排搭配美國生蠔佐黑松露醬汁」，以香煎方式呈現牛肉的香嫩鮮甜配上爽口生蠔，為美食老饕首選，還有充滿大海奔放滋味的「香煎明蝦搭配美國生蠔佐茴香沙巴翁醬」，Q彈甘美的明蝦肉質，加上義大利傳統醬汁透出濃郁的酒香氣息，兩者味道融合更是相得益彰，以及口感十足富含迷人層次的「堅果鴨肉捲佐無花果醬汁」和「碳烤巴克夏豬里肌佐焦糖蘋果及蘋果醬汁」，打造精緻的海陸豪華料理，凡點情人節限定套餐再招待一杯戀愛氣泡酒，讓酸甜氣泡的躍動為情人節饗宴開胃。

和逸飯店高雄中山館房間擁大面積窗戶和高樓景觀，其中情侶熱門房型「景隅客房」更是環繞於美景之中，不僅可獨覽市區繁華夜景，還可於泡澡時欣賞八五大樓的港灣暮色，享受專屬放鬆時刻。搭配「輕旅假期 一泊二食」住房專案，只需要5,140元起，再加碼贈送Cozzi THE Roof 下午茶，法式蘋果塔冰淇淋水果拼盤配上現煮咖啡及九款精選茶品，替情人傳遞濃情蜜意，盡享愜意午後時光，凡飯店AMAZZING CLUB會員入住，再享95折優惠。

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