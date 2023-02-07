宜蘭縣政府獲交通部觀光局補助，推動「蘭海鐵道5漁村─台灣最美之山海漁鐵博物館」計畫，今天（7日）工商旅遊處在縣務會議報告執行進度，並透露將在童玩節結束後，在頭城外澳辦理衝浪節，盼能藉此吸引人潮、行銷外澳。

蘭海鐵道5漁村包括頭城鎮內沿海的石城、大里、大溪、梗枋、外澳，核定計畫總經費2.2億餘元，中央補助近1.5億元，地方配合款與自償款約7000萬餘元，有11項子計畫，包括1項專案統籌委託、3項軟體行銷、7項硬體建設。

工旅處表示，去年4月提出計畫後獲得補助，並透過縣務會議報告執行進度，11項子計畫中基本上都已完成招標，但有2項硬體建設因物價調整，會修正計畫、經觀光局確認後再重新招標，而衝浪節是11項子計畫中軟體行銷項目之一。

工旅處表示，衝浪節舉辦時間會是在今年童玩節後、雨季之前，活動預算約800萬元，衝浪節的舉辦剛好銜接夏季童玩節、冬季溫泉季間的空缺；除了衝浪活動外，還會有音樂、市集、衝浪教學等體驗，舉辦時間、天數與活動細節，會再向外界說明。

縣長林姿妙說，縣府期望透過蘭陽鐵道5漁村計畫，透過與東北角管理處的合作，打造觀光亮點，並以提供遊客最優質的觀光服務為目標邁進。