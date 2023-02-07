高雄市湖內警方日前在湖內區東方路一帶的工寮內偵破一個職業天九牌賭場，專案小組於2月5日下午到此賭場搜索，查獲賭資近10萬元，共帶回負責人阮姓男子與把風的沃姓男子，以及賭客41人調查。全案訊後依賭博罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，其餘賭客依違反社會秩序維護法行為裁處。

警方表示，湖內警分局督察室日前接獲情資，指湖內區有賭場藏匿於工寮內，因此展開調查，發現該處工寮白天就有民眾出入，疑似在內聚賭。

專案小組於2月5日持橋頭地院核發的搜索票前往賭場搜索，當場查獲賭場負責人44歲阮姓男子、把風的34歲沃姓男子，以及賭客賭客41人包含27名男性、14名女性。

警方起獲賭具天九紙牌、抽頭金1萬8300元、賭資9萬9400元等證物，全案於調查完畢後依賭博罪嫌移請橋頭地檢署偵辦，其餘賭客依違反社會秩序維護法行為裁處。

警方也呼籲，為持續落實「清源專案2.0」的執行，將持續針對大樓、旅館、民宿、工廠、工寮、鐵皮屋、倉庫等處所加強查緝，預防賭場、製毒與詐欺機房，以及車輛解體工廠等集團性犯罪。